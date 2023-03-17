В Кургане вынесли приговор экс-пиарщику губернатора Шумкова

В Кургане вынесли приговор бывшему директору департамента информационной и внутренней политики Курганской области Александру Тетерину, который обвинялся в мошенничестве с использованием служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ).

Суд переквалифицировал деяние подсудимого с части 3 на часть 1 ст. 159 УК РФ, признал Тетерина виновным, приговорил к штрафу и освободил его от наказания в связи с истечением срока давности.

«Приговорил Тетерина Александра Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 159, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. На основании п. 1ч.3. ст. 24 УК РФ <...> освободить Тетерина от наказания по ч. 3 ст. 33, ч. 1. ст. 159 УК РФ в связи с истечением срока давности. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить. Взыскать с Тетерина Александра Сергеевича в пользу Департамента финансов Курганской области <...> 67 тысяч 501 рубль в счет возмещения материального ущерба», – цитирует судью 45.ру.

Напомним, прокуратура просила суд назначить бывшему пиарщику губернатора Вадима Шумкова наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Бывший пиарщик губернатора Вадима Шумкова обвинялся в том, что вместе с экс-председателем Федерации футбола Курганской области Евгением Рассказовым по предварительному сговору похитил 447 955 бюджетных рублей, выделенных на поездку на соревнования по пляжному футболу в Самаре в 2017 году.

Евгений Рассказов скрылся от суда за границей и объявлен в федеральный розыск.

Курган, Ольга Федорова

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