В Кургане вводят особый противопожарный режим

С 1 апреля 2023 года и до особого распоряжения на территории Кургана вводится особый противопожарный режим. В связи с этим в границах населенного пункта запрещено использование открытого огня, проведение отжига травы, сжигание мусора, в том числе на территории предприятий, организаций и учреждений, – сообщают в администрации города.

С 1 по 21 апреля 2023 года также запрещается посещение гражданами лесов и въезд в леса транспортных средств.

Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, садовым товариществам и гаражным кооперативам рекомендовано принять дополнительные меры по предупреждению возникновения пожаров. Председателям садовых товариществ, дачных кооперативов, территорий общественных самоуправлений предписано обеспечить патрулирование вверенных им территории, выполнить уборку мусора, сухой травы, сухостойных деревьев и кустарников, а также обеспечить свободный проезд к домам и водоисточникам.

В мэрии напомнили, что нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа:

– на граждан – от 10 до 20 тысяч рублей;

– на должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей;

– на юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.

Напомним, в прошлом году Минприроды обвинило курганских чиновников в низком уровне организационной работы по тушению пожаров и заподозрило в передаче недостоверных сведений, касающихся площадей лесных пожаров. Зауралье горело с апреля 2022 года, на тушение пожаров в регионе было потрачено 447 млн рублей. Много людей потеряли в огне жилье, некоторые погибли.

Курган, Ольга Федорова

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