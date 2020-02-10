В закрытом режиме: прокурор запросит срок наказания генералу Дрыманову

Заседание Мосгорсуда, на котором прокурор запросит наказания для подсудимых по делу экс-начальника столичного главка Следственного комитета Александра Дрыманова, пройдет в закрытом от прессы режиме. Такое решение сегодня принял суд.

Ранее дело находилось под грифом «совершенно секретно». Начальника столичного главка обвиняют в получении взяток за освобождение соратника «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодой) – Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Сегодня в суде проходят прения по делу Дрыманова, фигурантами которого являются также экс-начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и экс-глава управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко, передает РИА «Новости».

Генерал Дрыманов был задержан в июле 2018 года. Следствие полагает, что офицеры Следственного комитета получили через посредников из числа криминалитета миллион долларов за выход из СИЗО «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец). По версии ведомства, Дрыманову досталось 200 тысяч долларов.

Еще один эпизод связан со взяткой в 9 тысяч 850 евро, полученной Дрымановым от своего первого заместителя Дениса Никандрова за общее покровительство. Никандров сам сообщил о передаче денег во время суда над Максименко, который в апреле прошлого года был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.02.20

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