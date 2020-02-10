16 лет колонии и штраф 196 млн: прокурор определил степень виновности генерала Дрыманова

Бывшему руководителю Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Александру Дрыманову по обвинению в коррупции грозит 16 лет заключения. Такую меру наказания запросил прокурор в ходе закрытого процесса в Мосгорсуде, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Гривцова.

По словам защитника, прокуратура также попросила назначить наказание бывшему главе службы безопасности СК РФ Михаилу Максименко в виде 17 лет колонии, бывшему главе СК по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы Алексею Крамаренко – 14 лет колонии. При этом гособвинение попросило суд взыскать с Дрыманова 196 млн рублей штрафа, с Крамаренко – 195 млн рублей, с Максименко – 250 млн рублей.

По версии следствия, Крамаренко, Дрыманов и его бывший первый заместитель Денис Никандров входили в организованную преступную группировку, которую возглавлял экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Они получили взятку в $1 млн за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова.

Дрыманову также было предъявлено обвинение по второму эпизоду взятки, размер которой составляет около 500 тысяч рублей.

В прошлом году Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима в рамках первого уголовного дела о взятках. Никандрова приговорили к 5,5 года колонии, в начале июня 2019 года его освободили условно-досрочно.

Москва, Анастасия Смирнова

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