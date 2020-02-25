Экс-глава ФСИН, осужденный за крупное мошенничество, освобожден по УДО

Экс-глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Реймер, осужденный за крупное мошенничество, будет освобожден из колонии условно-досрочно по решению Центрального районного суда Калининграда, передает «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», в 2017 году Реймер был приговорен к 8 годам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 800 тысяч рублей. Согласно материалам дела, в 2010-2012 годах экс-глава ФСИН и его заместитель Николай Криволапов похитили 2,2 млрд рублей, выделенных на покупку электронных браслетов для ФСИН.

Только по одному из госконтрактов было выявлено завышение цены поставляемых изделий со 170 млн до 900 млн рублей. Деньги из бюджета РФ перечислялись с расчетных счетов самарского филиала на счета ряда фирм-однодневок, после чего распределялись между соучастниками.

Сообщалось, что Реймер в своем служебном кабинете получил от одного из соучастников Николая Мартынова более 140 млн рублей. Уголовное дело в отношении Мартынова было выделено в отдельное производство, так как он заключил сделку со следствием. В ходе рассмотрения дела в особом порядке ему было назначено наказание в виде трех лет и восьми месяцев колонии общего режима, а также штрафа в 500 тысяч рублей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.02.20

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