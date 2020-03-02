«Идлибская ловушка»: Эрдоган шантажирует Европу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попал в ловушку в Сирии, оказавшись без поддержки США и Евросоюза. Как передает корреспондент РИА «Новый День», российские эксперты, выступавшие сегодня на пресс-конференции в Москве, считают, что действия Анкары, открывшей границы для ближневосточных беженцев, сейчас напоминают откровенный шантаж.

Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО МИД России Юрий Зинин отметил, что США «очень негативно относились к закупкам Анкарой наших систем С-400, и до сих пор они язвительно об этом говорят». «Американо-турецкие отношения в последнее время были заметно попорчены, и американцы сейчас не хотят так просто идти на поводу и более конкретно помогать туркам, памятуя о той «пощечине» с покупкой систем», – сказал он.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин со своей стороны обратил внимание, что в отношениях с Евросоюзом у Эрдогана так же не все благополучно. Сейчас Анкара вернулась к политике шантажа, открыв свои границы для беженцев. По оценке эксперта, такое решение стало весьма болезненным для Европы – если Греция закрыла свои границы для мигрантов, то Франция и Германия не могут себе это позволить «из гуманитарных соображений». «Но, наверное, они хотели бы этого в глубине души», – сказал он.

Заместитель директора Института прогноза и политического урегулирования Александр Кузнецов согласился, что ЕС крайне беспокоит проблема беженцев. «Но не надо думать, что это забота людях, об их жизнях, искреннее сочувствие. Если из Идлиба пойдет новая волна беженцев, с мирными жителями пойдут и боевики, и люди, связанные с боевиками. Это несколько тысяч или десятков тысяч человек. Если они окажутся на территории Евросоюза, мало, конечно, никому не покажется. Пока не видно, что ЕС был искренне заинтересован в стабилизации в Сирии», – сказал Кузнецов.

Чупрыгин со своей стороны напомнил, что проблема беженцев позволила подняться правым силам в Европе, а также поставила под сомнение само существование Европейского союза. «Мы слышим комментарии, что Brexit произошел из-за проблемы беженцев. Что это часть причины – желание отгородится от общеевропейской политики в отношении беженцев. А где гарантия, что не произойдет Frexit (выход Франции из ЕС) или еще что-то. Болгария очень обеспокоена позицией Эрдогана», – сказал он.

По мнению эксперта, в результате Евросоюз все-таки может вмешаться в урегулирование конфликта в Идлибе. «Рассчитывать, что ЕС будет проактивным в отношении урегулирования ситуации в Сирии не стоит. Но, может быть, они каким-то образом решат повлиять на Эрдогана, чтобы защитить себя от открытой турецкой границы», – предположил Чупрыгин.

Как сообщал «Новый День», ситуация в Сирии в очередной раз обострилась в начале 2020 года. В последнее время в зоне деэскалации в провинции Идлиб произошло множество боевых столкновений между подразделениями сирийской и турецкой армий. Президент Турции обвинил Россию и правительственные силы Сирии в атаке на мирных жителей и пригрозил, что в случае гибели турецких военных будет наносить удары по сирийским военнослужащим. В Минобороны России все обвинения отвергли. Сирийские власти заявили, что наносят удары по террористическим группировкам за атаки против сирийских военных. Недавние российско-турецкие переговоры по урегулированию конфликта оказались безрезультатными.

Примечательно, что ранее часть экспертов отмечала, явную попытку Анкары дистанцироваться от Москвы и нормализовать отношения с Европой и США.

Сегодня стало известно, что на 5 марта назначены новые переговоры президентов России и Турции.

Москва, Мария Вяткина

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