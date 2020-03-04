«Победить Трампа может только второй Трамп»: у действующего президента США нет достойного противника на выборах

Нынешний президент США Дональд Трамп победит на предстоящих в ноябре выборах главы государства, но останется «блокированным». Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов на пресс-конференции в Москве. При этом, по оценке эксперта, неконтролируемая ненависть оппонентов из Демократической партии к нему сохранится.

«Победить Трампа может только второй Трамп. А второго Трампа в США нет. Все его противники бледноваты. Трамп – большая, колоритная личность и это мощный магнит для электората», – сказал Гарбузов.

Он пояснил, что за четыре года Трампу удалось укрепить свои позиции. «Когда он стал президентом, он не казался своим. У республиканцев был раскол, партийная элита республиканцев отторгала Трампа, голосуя за него сквозь зубы. Но за эти годы ему удалось стать своим», – считает эксперт.

«История с импичментом показала, что однопартийцы, которые с настороженностью на него смотрели в 16-м году, в 2020 году его поддержали. Ни один президент со времен Никсона или Клинтона не проходил через такие испытания. Против него было и мощное расследование, и импичмент. Это действительно человек-борец. А в Америке любят таких людей», – уточнил он.

Как считает Гарбузов, шансы Трампа в предвыборной гонке также увеличиваются на фоне раскола в Демократической партии. «Демократическая партия участвует в избирательной кампании в состоянии серьезного, глубокого раскола. Партия по сути дела состоит из двух фракций, между которыми идет тайная борьба: между левыми демократами, лидером которых является Берни Сандерс, и умеренными демократами, лидером которых является Джо Байден. То, что партия пошла на выборы в состоянии раскола – это серьезная проблема. Это ставит под вопрос ее возможность победить на выборах», – сказал эксперт.

В то же время он выразил уверенность, что победителем внутрипартийной борьбы станет Байден, так как за него выступает большая часть элиты партии. Однако, по его словам, именно Байден выглядит более слабой фигурой на фоне Трампа. «Трампу удалось выиграть у Клинтон. Я не думаю, что Байден равен Хиллари Клинтон, он во многом ей уступает. В плане мобилизации масс у Сандерса даже больше возможности организовать массы», – отметил Гарбузов.

По его оценке, несмотря на ожидаемую победу на выборах, второе президентство для Трампа также будет «блокированным». «Демократы не уйдут никуда ни из палаты [представителей], ни из сената, они как были врагами, так и останутся. Есть важная особенность политической ситуации и отношения к Трампу – ненависть оппонентов. Эта ненависть человеческая, которая выражается в неконтролируемых эмоциях по отношению к нему. Я думаю, что она не уйдет никуда. Она сохранится», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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