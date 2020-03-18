Экс-глава столичного СКР приговорен к длительному сроку заключения

Экс-руководитель московского управления Следственного комитета Александр Дрыманов приговорен к 12 годам колонии строгого режима за получение взяток, он также оштрафован на 196 млн рублей. Такое решение принял Мосгорсуд.

Согласно вердикту, в течение семи лет Дрыманову запрещено занимать должности в органах власти. Его также лишили звания генерал-майора, передает «Интерфакс».

Ранее прокурор просил для экс-главы московского СКРО 16 лет заключения строгого режима.

Скандал с взяточничеством в следственных органах произошел 2016 году, когда стало известно о попытках смягчить наказание для криминальных авторитетов. По версии обвинения, Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров, а также другие фигуранты за деньги пытались освободить из СИЗО подельника криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) – Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, который был арестован после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Как установило следствие, офицеры действовали в составе группы, которую организовал бывший начальник Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко. Сообщалось, что общая сумма взятки составила $1 млн, который, согласно разработанному плану, распределялся между участниками группы в равных долях. В начале процесса Дрыманов в суде назвал предъявленное ему обвинение незаконным и необоснованным, а дело – «явно заказным». Он отметил, что следствие не установило ни место, ни время вменяемого ему преступления и что никаких денег он не получал.

Макксименко за взяточничество получил 14 лет строгого режима и штраф 250 млн рублей. Бывший начальник управления СК по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко получил десять лет строгого режима и штраф 195 млн рублей. Все заявляли, что вину не признают. Бывшие высокопоставленные следователи признаны виновными в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), Дрыманов – еще и в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290).

Москва, Светлана Антонова

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