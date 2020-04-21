Москвичи почти перестали болеть гриппом и ОРВИ

В Роспотребнадзоре назвали спокойной эпидситуацию в Москве по гриппу и ОРВИ. За последний месяц число заболевших совратилось в два с половиной раза. В столичном управлении ведомства связывают это с тем, что прививки от вирусных инфекций получило более 60% населения столицы.

В сообщении отмечается, что общие показатели заболеваемости оказались ниже расчётных эпидемических пороговых величин. Так, у малышей до двух лет заболеваемость ниже на 84,6 %, среди детей 3-6 лет – на 87,4 %, среди детей 7-14 лет – на 81,9 %, среди взрослого населения – на 8,2 %. В среднем москвичи болеют гриппом и ОРВИ на 51,1 % меньше.

«По данным лабораторного мониторинга заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в городе на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии (РС-вирусов и аденовирусов)», – говорится в сообщении.

Перед эпидсезоном прививки получило около 60,2% населения Москвы – это более 7 млн. 488,8 тысяч человек, в том числе более 1 млн. 168,3 тыс. детей.

При этом на сайте московского управления службы сказано, что «одной из эффективных мер профилактики гриппа и ОРВИ является недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые могут быть источниками инфекции для окружающих», и «особое значение это имеет для детских организованных коллективов, в которых данное профилактическое мероприятие должно обеспечиваться посредством проведения обязательных «утренних фильтров» при приёме детей». При этом уже с середины марта в Москве закрыты общеобразовательные школы, не функционируют детские сады, Дома творчества и досуговые учреждения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Накануне на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Николай Филатов предложил открыть детские сады и школы, а также разрешить гражданам прогулки в парках и скверах – с соблюдением запрета на массовые мероприятия. Эксперт напомнил, что дети практически не подвержены заболеваемости коронавирусной инфекцией, а такие меры позволят быстрее ослабить вирулентность вируса.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.04.20

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