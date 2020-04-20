«Несмотря на всеобщую истерию…»: профессор призвал Путина открыть парки, школы и детские сады

Ситуация с коронавирусом в России позволяет открыть для прогулок граждан парки, скверы, а также возобновить работу детских садов и школ. Об этом сегодня на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Николай Филатов.

«Я считаю, что можно сейчас открыть детские дошкольные учреждения и школы, – сообщил Филатов. – Дело в том, что эти контингенты не болеют, они природно защищены, у них нет высокой заболеваемости. И вирус, циркулируя на этих контингентах, будет дальше терять свою вирулентность. Он и сейчас теряет, но не так интенсивно, как этого хотелось бы».

Профессор подчеркнул, что доля бессимптомных носителей вируса в России только растет. «И еще я просил бы открыть парки, места отдыха. Конечно, без проведения там таких-то массовых мероприятий, – предложил он. – Когда видишь, что закрыты озелененные детские площадки – мне это не очень понятно».

Кроме того, Филатов отметил, что было бы хорошо открыть строительные площадки, поскольку рабочие, находясь «в скученном состоянии в общежитиях, бытовиках являются горючим материалом не только, к сожалению, коронавирусной инфекции, но и ряда других».

«Текущую ситуацию с коронавирусной инфекцией, несмотря на всеобщую истерию, я бы назвал стабильной и устойчивой, особенно в московском регионе», – заявил Филатов, пояснив, что социальное разобщение населения уже выполнило свою задачу. По его словам, в течение последних 10 дней летальность от коронавируса не превышает 0,8%, выявляемость составляет около 2,5%, ежедневный прирост выявленных инфицированных составляет 16%.

«Сейчас уже от сдерживания процесса можно перейти к управлению им, – считает Филатов. – Снижение летальности за счет повышения защищенности групп риска, и второе – за счет мер по снижению вирулентности циркулирующего возбудителя, и последнее – это реализация мер по повышению эпидемиологической защищенности объектов массового скопления людей».

Москва, Татьяна Дорофеева

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