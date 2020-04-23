Московская полиция отчиталась о снижении преступности

В Москве полицейский главк отчитался о снижении преступности за время режима самоизоляции. Так, в апреле грабить на улицах стали на 66,4% реже, а количество разбойных нападений снизилось на 78,3%. Сообщения о росте преступности в ГУ МВД по Москве назвали не соответствующими действительности.

Как говорится в сообщении столичного главка полиции, с 1 по 22 апреля в Москве сократилось количество совершенных преступлений, и на 9,5% уменьшилось количество сообщений о них. Случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 47,6%, количество краж сократилось на 29,3%, в том числе из квартир граждан – на 62%.

Кроме того, зарегистрированных уличных грабежей в апреле стало меньше на 66,4%, разбойных нападений – на 78,3%. Число ДТП сократилось на 57%, а пострадавших в авариях стало меньше на 59,1%.

«На некоторых интернет-ресурсах размещены публикации о якобы росте преступности в столице, что на самом деле не соответствует действительности. Уважаемые граждане, не доверяйте непроверенным источникам!» – заключили в ГУ МВД.

Напомним, 14 апреля лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время пресс-подхода сообщил, что в режиме самоизоляции количество некоторых преступлений возросло. «Драки плюс 40%, насилие плюс 233%, кражи полюс 114%», – обратил внимание Жириновский, и поинтересовался у своих коллег, отвечают ли они за эти данные. «От МВД? Смотри, а то нас обвинят в том, что мы даем ложную статистику», – предупредил он.

В Москве с 30 марта введен режим самоизоляции, при котором гражданам запрещено покидать места проживания. Поводом для того, чтобы выйти из квартиры может стать только поход в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости, в аптеку, или выгул животного на расстоянии 100 метров от дома. Для поездки на транспорте с 22 апреля обязателен электронный пропуск.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.04.20

В Союзе биатлонистов России произошел раскол. / Брежнева на карантине устроила обнаженную фотосессию на подоконнике. / Коронавирус обнаружили у 71 сотрудника ракетно-космической отрасли РФ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»