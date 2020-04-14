Жириновский предрек России рост количества разводов

В России после введения всеобщего режима самоизоляции резко возросло число драк, краж и случаев насилия, а в перспективе страну ожидает масштабная волна семейных разводов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня перед пленарным заседанием Госдумы.

«Новый месяц пошел – онлайн-бары и последствия. Люди пьют, и пошли… драки плюс 40%, насилие плюс 233%, кражи полюс 114%», – обратил внимание Жириновский, и поинтересовался у своих коллег, отвечают ли они за эти данные. «От МВД? Смотри, а то нас обвинят в том, что мы даем ложью статистику», – предупредил он.

Кроме того, как считает лидер ЛДПР, России надо готовиться к росту количества разводов. «И конечно, мы все будем с сожалением видеть огромное количество разводов после окончания карантина, – отметил он. – Люди даже в нормальной ситуации надоедают друг другу, особенно когда плохие жилищные условия. А с другой стороны, может быть, наоборот, новые семьи образуются».

Чтобы было меньше разводов, «надо дать указание строителям больше строить малогабаритных квартир», предложил Жириновский. По его мнению, в этом случае семья из двух человек сможет купить пусть маленькую, но двухкомнатную квартиру, и разойтись по разным комнатам.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.04.20

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