Коронавирус реализовал главный страх современного человека, лишив его нового Интернет-контента. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

По его словам, самоизоляция и карантин существенно повлияли на возможности формирования контента в Интернет-пространстве. «Нужно иметь в виду, что контент не просто закончился, он может встать на паузу. Мы понимаем, что, например, съемки сериалов и блокбастеров будут приостановлены на какое-то время», – сказал Плуготаренко.

В результате пользователям Интрнета придется «довольствоваться тем накопленным контентом, который уже находится в сети», – констатировал он.

Плуготаренко обратил внимание, что вопреки общепринятому мнению, ограничительные меры в связи с угрозой коронавируса оказались негативными факторами для Рунета – онлайн-технологии в значительной степени оказались в заложниках офлайн-кризиса.

Москва, Мария Вяткина

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