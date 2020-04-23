В заложниках офлайн-кризиса: коронавирус ударил по Рунету

Угроза распространения коронавируса и ограничительные меры в связи с этим окажутся сдерживающим фактором для развития цифровой экономики и Рунета. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявили эксперты Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) на пресс-конференции в Москве. По их оценке, онлайн-технологии в значительной степени оказались в заложниках офлайн-кризиса.

По словам директора РАЭК Сергея Плуготаренко, вопреки общепринятому мнению, ограничительные меры в связи с угрозой коронавируса оказались негативными факторами для Рунета. «Инсинуации, что Интернет является выгодоприобретателем режима самоизоляции и ускоренной цифровизации, не очень состоятельны. Интернет очень сильно связан с офлайн, с поведением людей, с их достатком», – пояснил он.

Плуготаренко уточнил, что хотя часть сервисов – доставка, видеоконференции, сайты по информационному обучению зафиксировали рост – но при этом «резко обвалилось все», что связано с сектором букинга, каршеринга и другими офлайн-секторами.

Как считает аналитик РАЭК Мария Сайкина, нынешний кризис несколько глубже, чем потрясения 2014-2015 годов. «Мы наблюдали рост 50-60% в год. На этот год прогнозировалось продолжение стабильного роста, но в силу вступили новые обстоятельства – не только эпидемия, но и резкое падение курса рубля. Сейчас мы видим, что, если к четвертому кварталу восстановление не произойдет – еще долго будем находиться в режиме самоизоляции, масштабы будут увеличиваться, а цены на нефть сохранятся на нынешнем уровне – возможна реализация негативного кризисного сценария – нулевой рост или 5%, по некоторым рынкам отрицательная динамика», – сказала Сайкина.

По ее оценке, это обусловлено общими негативными тенденциями – сворачиванием наименее доходных проектов, срезанием бюджетов на маркетинг, развитие и расширение инфраструктуры, а также в связи с сокращением персонала, зарплат и падением реальных доходов.

В то же время, как полагает Плуготаренко, происходящее сейчас показывает, что в современном мире важно учитывать возможности Интернета, а после коронавирусного кризиса одной из важнейших его миссий станет социальная. «По окончанию событий у Интернета появится статус социально значимого, критически важного объекта экономики и инфраструктуры. В этом плане Интернет выиграет, но сейчас экономически мы фиксируем падение», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.04.20

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