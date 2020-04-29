Авиарейсов нет: мигранты из Таджикистана «зависли» в России

В России мигранты из Таджикистана оказались в сложном положении. Как заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на пресс-конференции в Москве, в апреле из Екатеринбурга в Душанбе не отправился ни один авиарейс.

«Потихоньку пока идут рейсы в Узбекистан, Кыргызстан, нам удается сделать все возможное для того, чтобы понять, что их можно вывезти, – сказала она. – Но у нас очень трудно с небом Таджикистана. За весь апрель ни одного рейса нет, и более того нам говорят, что аэропорт Душанбе закрыт. Но вот сейчас мне поступило сообщение, что вроде бы 2 числа из Екатеринбурга отправляется рейс».

Омбудсмен рассказала, что ей поступают предложения просто распустить на улицу мигрантов из Центра временного содержания иностранных граждан. «Есть случаи, когда люди с ребенком, и говорят, им просто некуда пойти. Мы готовы их выпустить. У нас был первый опыт, когда суды пошли нам навстречу и начали отпускать, когда мы гарантировали», – сказала Мерзлякова.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.04.20

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