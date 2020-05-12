В Екатеринбурге готовится спецрейс, который отправит таджиков на родину

В Центре временного содержания в Екатеринбурге остается 85 мигрантов, ожидающих выдворения из страны. Все они граждане Таджикистана – остальных иностранцев уже забрали родные государства.

Как сообщила сегодня на пресс-конференции уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, с начала пандемии из Центра временного содержания удалось отправить на родину более сотни мигрантов, которые ожидали выдворения. Самым проблемным оказался Таджикистан, в Душанбе, по словам Мерзляковой, еще не приземлился ни один такой рейс. Но 15 человек из Екатеринбурга удалось отправить на родину военным самолетом. На этой неделе, возможно, все-таки состоится рейс, который заберет граждан Таджикистана. Татьяна Мерзлякова выразила надежду, что договориться с принимающей стороной получится. Тогда в Центре временного содержания не останется никого, кто бы ожидал выдворения. Но туда продолжают поступать люди.

Как отметила уполномоченный, в Центре размещаются иностранцы, которые выходят из колоний, их порядка 20 человек. Среди них есть украинцы, но на Украину прямых рейсов нет. «Люди говорят, пустите нас, мы пешком пойдем. Но отпускать их в такой ситуации сложно», – рассказала Мерзлякова и добавила, что трем украинцам дали статус беженцев. Также в центр попали несколько азербайджанцев, уполномоченная отметила, что их проблемой занимается генконсул Азербайджана, решается вопрос о вывозе через Москву.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 12.05.20

Парк за Дворцом молодежи закрылся на реконструкцию до ноября. / Полицейские всю ночь искали шестилетнего мальчика – он познакомился с ровесницей в песочнице и ушел к ней в гости. / Калининград за 30 тысяч, Байкал – за 100 и бюджетная Удмуртия: какие альтернативы загранице готовит туррынок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»