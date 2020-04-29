«Это миф, что слежка обезличенная»: цифровой контроль может ударить по ФСБ

Тотальный цифровой контроль в Москве может негативно отразиться на работе силовых служб. Как отметил сегодня на пресс-конференции глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев, видеокамеры установлены, в том числе, около здания ФСБ на Лубянке, и искусственный интеллект в итоге сможет составить список всех сотрудников этого ведомства с их связями и семейными отношениями.

«Это миф, что слежка обезличенная. Она вполне себе конкретная. И вполне конкретные люди будут владеть этими данными», – заявил он, отметив, что по этой проблеме нужна широкая дискуссия.

«Сегодня в этой дискуссии доминируют технократы – вот они придумали какие-то штучки, ходят и козыряют: искусственный интеллект, большие данные. Мне тут вчера интересно рассказали: поставят везде эти миллионы телевизионных камер – да они уже стоят, вот на Лубянке, например, тоже стоят телевизионные камеры. И через месяц все штатные сотрудники ФСБ на Лубянке будут известны: со всеми связями, со всеми семейными связями, месяц на это потребуется этому самому искусственному интеллекту. Это мне как раз люди оттуда говорили», – отметил Фадеев.

«Нам скажут: так мы выключим камеры на Лубянке! Ну, наверное. А если не выключите?» – поинтересовался он, пояснив, что специально привел в пример Лубянку, потому что масса вопросов по поводу происходящего в Москве касается не только нарушения прав граждан, но и деятельности спецслужб.

«Сколько утечек, можно купить почти любые базы данных: хоть телефонных сетей, хоть банковских клиентов, – напомнил глава СПЧ. – Все-таки что касается той же Лубянки, их базы данных, похоже, пока не продаются. Война слишком серьезное дело, чтобы доверить ее генералам, есть такая пословица. И искусственный интеллект слишком серьезное дело, чтобы доверить его технократам. За каждым искусственным интеллектом стоят конкретные люди, конкретные операторы».

Ранее Фадеев заявил, что не хочет зависеть от алгоритмов искусственного интеллекта, и выступает против китайского варианта цифрового контроля с построением социального рейтинга гражданина.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.04.20

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