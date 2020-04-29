российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 апреля 2020, 13:24 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Глава СПЧ объявил войну цифровому контролю

Тема цифрового контроля над россиянами будет поднята на федеральном уровне по окончанию эпидемии. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сегодня на пресс-конференции в Москве. «Я не хочу зависеть от каких-то алгоритмов и процедур, которые кто-то за меня придумал», – сказал он.

Фадеев отметил, что после окончания или спада объявленной эпидемии коронавируса намерен поднять тему цифрового контроля, «которой некоторые технократы и чиновники очень гордятся – как здорово, что все теперь под контролем».

«Но здесь возникает вопрос: а насколько это «все под контролем» согласуется с Конституцией и законами, которые у нас приняты? В частности, статья о тайне переписки и тайне переговоров, и так далее, – подчеркнул глава СПЧ. – Нам говорят: это искусственный интеллект. Но за каждым искусственным интеллектом стоят конкретные люди».

«Нам говорят: всю информацию о гражданах, которая накопится за время эпидемии, мы сотрем, уничтожим. Информацию собирают сотни тысяч камер. А у меня вопрос: а она сотрется в больших дата-центрах, которые стоят в американских пустынях? У меня большие сомнения, и здесь нужен очень серьезный разговор, – заявил Фадеев. – Здесь нужно выстраивать красные линии, что можно и что нельзя, что позволяет наша Конституция, и что не позволяет... Это очень серьезный разговор».

Фадеев обратил внимание, что в связи с цифровым контролем над гражданами часто приводят в пример опыт Китая с его социальным рейтингом, но это, по его мнению, не аргумент. «Лично мне рейтинг китайский не нравится, и я не хочу зависеть от каких-то там алгоритмов и процедур, которые кто-то за меня придумал. И к этому разговору мы обязательно вернемся после окончания эпидемии», – сказал глава СПЧ.

Как сообщал «Новый День», в Москве для получения цифрового пропуска граждане должны отправить на сайт мэра и правительства Москвы большой объем персональных данных – от фамилии, имени, отечества, номера телефона, адреса электронной почты до номеров личного и служебного автомобилей, адресов точек перемещения и данных проездных карт «Тройка» и «Стрелка». Необходимость предоставления персональных данных для получения возможности перемещения по городу возмущает жителей Москвы. В соцсетях горожане ежедневно выражают негодование и собирают подписи под петициями об отмене цифровых пропусков и отставке мэра столицы Сергея Собянина. Поданы коллективные иски в суд об отмене пропускного режима.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.04.20

США отказываются на время от проектов по сдерживанию РФ в Европе. / Пессимизм российского бизнеса достиг пятилетнего максимума. / В России суточная смертность от COVID-19 впервые превысила 100 человек, общее число зараженных – почти 100 тысяч. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Самоизоляция

В Госдуму внесен законопроект о штрафах за езду без пропуска

В мантиях и шапочках – у мониторов: крупнейший вуз Урала рассказал про первый онлайн-выпускной

Треть жителей России считают связанные с пандемией ограничения чрезмерными

Собянин: Москве и Подмосковью нужен строгий карантин

Режим самоизоляции в России продлен до 11 мая

Путин назвал сроки выхода из самоизоляции

Мосгорсуд защитил указы Собянина о пропусках и запрете покидать дома

Спасатели смогут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Общество, Политика, Россия, Технологии, Самоизоляция,