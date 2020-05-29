Электронные выборы: только менее четверти россиян готовы доверить свой голос Интернету

В России подавляющее число избирателей насторожено относится к электронному голосованию. Как показал новый опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 69% граждан считают бумажный бюллетень самым подходящим способом реализовать свое избирательно право. Через Интернет готово проголосовать менее четверти опрошенных – 23%, только 2% респондентов готово использовать для этого услуги почты.

По результатам исследования выяснилось, что почти половина опрошенных (49%), скептически относятся к дистанционному голосованию. Причем это касается наиболее «продвинутых пользователей» – граждан среднего возраста, 35-44 лет. Недоверие к новым технологиям также испытывают респонденты от 60 лет и старше – в этих группах 53% опрошенных не доверяет цифровым технологиям.

При этом только 14% респондентов хорошо осведомлены о законе о дистанционном голосовании, 42% участников опроса «что-то об этом слышали», но подробности не знают. Почти половина 44% ничего не знают о новшестве.

Как считают социологи, новым технологиям потребуется время для внедрения. «В ближайшие несколько лет, выбирая между дистанционным и традиционным голосованием, большинство россиян явно отдаст предпочтение в пользу последнего как привычного и знакомого способа. Однако динамика изменения общественного мнения показывает, что число граждан, считающих важным предоставление возможности проголосовать удаленно, будет расти», – считают социологи.

Как сообщал «Новый День», закон о дистанционном голосовании через Интернет и по почте был принят Госдумой в третьем чтении 13 мая.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.05.20

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