Госдума окончательно утвердила закон об электронном голосовании на выборах и референдумах

Госдума утвердила в третьем, окончательном чтении изменения в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», которые дают возможность голосовать на выборах и плебисцитах о почте или дистанционно.

Соответствующая поправка была внесена сегодня на рассмотрение парламентариев депутатами от «Единой России». При этом, как отметил один из авторов инициативы депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, новая норма не затронет всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, передает РИА «Новости».

В тексте поправки, в частности, говорится, что «при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией РФ, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования».

Документ также предусматривает сбор подписей избирателей с использованием портала «Госуслуги». Посредством этой системы допускается сбор не более половины подписей избирателей, участников референдума от количества необходимых подписей, следует из текста обновленного избирательного закона.

Кроме того, согласно закону, выборы главы субъекта РФ, который избирается депутатами законодательного органа власти, могут отложить в случае, если на территории региона или в двух и более его муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности или ЧС.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.05.20

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