Эксперты: новеллы в избирательном законодательстве отсекут неугодных кандидатов в 2021 году

Поправки в избирательное законодательство, которые вчера в третьем чтении приняла Государственная дума, максимально усложнят процесс выдвижения и регистрации оппозиционных кандидатов на выборах в Госдуму в 2021 году. Речь идет сразу о трех новеллах: возможность дистанционного голосования, снижение допустимого процента брака в собранных кандидатом или партией подписях избирателей, увеличение числа уголовных статей, отбывшие наказание по которым граждане надолго лишаются пассивного избирательного права.

Как пояснил «Новому Дню» политолог Сергей Мошкин, снижение допустимой доли недействительных подписей серьезно усложнит жизнь малым партиям и самовыдвиженцам. «Сбор подписей – это всегда дорого и уязвимо, уже сейчас это часто может стать карающим мечом. Теперь ситуация усугубилось: раньше допускалось 10% брака, в новой редакции закона – только 5%. Будет тяжелее. Это явное ужесточение для альтернативных партий», – отметил Мошкин и добавил, что выборы в Госдуму в России проходят с 1993 года, и еще никогда они не проходили дважды по одним и тем же правилам: партия власти их постоянно меняет. «Это все равно, что прямо во время игры на поле одна команда сделает противнику ворота побольше, а себе – поменьше, или себе на поле добавит игроков, а сопернику уберет», – сравнил он.

Еще один аспект – недопуск на выборы граждан, у которых имеется пусть даже погашенная судимость по некоторым статьям: под запрет попадают «экстремистские» статьи, связанные с фальсификацией на выборах, с распространением фейков и нарушением правил проведения митингов. Таким образом, по мнению эксперта, отсекаются почти все активисты, имена которых в последние годы были на слуху.

Что касается дистанционного голосования по почте или с использованием интернета, то, по мнению Мошкина, тут есть две составляющие. «Первая – собственно, технологическая, и рано или поздно мы бы к этому пришли, потому что прогресс не остановишь. Во многих странах практика голосования по почте или интернету уже работает, и довольно успешно. Но любые процедуры погружаются в политический контекст. В нашем обществе существует недоверие власти, и уже высказываются опасения, что ход голосования будет непрозрачным», – отметил он.

Политтехнолог Алексей Швайгерт назвал комплекс поправок «немного странным». С одной стороны, отмечает он, законодатели уверяют, что возможность сбора до 50% подписей через сайт госуслуг – в интересах всех кандидатов, якобы это проще и быстрее. Но следующая поправка – снижение допустимого числа забракованных подписей с 10% до 5% – это удар под дых. «У нас была специфическая практика, когда кандидаты даже в суды приводили избирателей, и избиратель говорил: «Да, я за него подписался», а в суде был эксперт-графолог, который говорил: «Нет, это не вы расписались», – напомнил Швайгерт. По его мнению, если уж делать вид, что поправки принимаются для всех, то не надо было снижать этот процент, а оставить прежний – 10%. Сам же факт постепенного перехода на дистанционное голосование, считает он, связан с тем, что власти надо системно подготовить общество к тому, что выборы выводятся из-под традиционного наблюдения, когда представители кандидатов находятся на избирательном участке. «Тема наблюдения за тем, что мой голос учтен корректно, уходит в электронную систему, в которую будто бы никто не может вмешаться. Но на примере Мосгордумы мы видели, что может. И это породит еще один аспект недоверия. Создастся еще одна точка напряженности», – полагает эксперт.

Напомним, вчера Госдума утвердила в третьем, окончательном чтении изменения в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», которые дают возможность голосовать на выборах и плебисцитах по почте или дистанционно. Соответствующая поправка была внесена на рассмотрение парламентариев депутатами от «Единой России». При этом, как отметил один из авторов инициативы депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, новая норма не затронет всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В тексте поправки, в частности, говорится, что «при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией РФ, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования». Документ также предусматривает сбор подписей избирателей с использованием портала «Госуслуги». Посредством этой системы допускается сбор не более половины подписей избирателей, участников референдума от количества необходимых подписей – следует из текста обновленного избирательного закона.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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