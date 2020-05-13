«Вы их тупо толкаете на силовые методы»: Госдума запретила участвовать в выборах нескольким категориям россиян

Сегодня нижняя палата российского парламента ограничила право участвовать в выборах и быть избранным сразу нескольким категориям россиян, осужденным за преступления средней тяжести. Под запрет попадают «экстремистские» статьи, связанные с фальсификацией на выборах, с распространениям фейков и нарушением правил проведения митингов. Автором поправок, которые были внесены вчера, во время рассмотрения законопроекта во втором чтении, выступил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автор поправок обратил внимание, что в 2012 году уже был ограничен доступ отдельных категорий граждан к праву на участие в выборах – речь идет о тех, кто был осужден за совершения особо тяжах и тяжких преступлений. «Мы идем дальше, и считаем необходимым установить подобные ограничения для тех, кто совершил преступления средней тяжести», – заявил Вяткин, подчеркнув, что «это вопрос не политический, это вопрос морали и этики».

Однако представители думской оппозиции напомнили «единороссу», что в корне меняющие законопроект поправки были внесены внезапно только во втором чтении. В пояснительной записке, представленной к первому чтению документа, речь шла только об избирательных округах, подаче заявок через портал госуслуг и появлении нового муниципального образования. «И вчера, без обсуждения – не знаю, какое отношение это имеет к ситуации пандемии – вносятся поправки, где вводится огромное количество статей, где граждан лишают права избирать и быть избранными, – подчеркнул депутат от ЛДПР Сергей Иванов. – А сейчас нам говорят, что они морального права не имеют, потому что такие же люди не могут быть прокурорами и судьями. Да, может быть, морального права они и не имеют, но это выборная должность, и Конституция четко говорит: не имеют права избирать и быть избранными только те, кто является недееспособным, и находятся в местах лишения свободы по приговору суда».

Иванов также отметил, что такое «закручивание гаек» и лишение права быть избранным людей, которые участвовали в митингах и оставляли записи в соцсетях, не приведет ни к чему хорошему. «Вы их тупо толкаете на силовые методы, и с этим ЛДПР согласиться никак не может», – заявил парламентарий.

При этом сам принцип выборки в «черный список» вызвал у депутата вопросы. «Вот вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления – за это лишаем. А допустим, подмена ребенка, в роддоме, за деньги – этот может участвовать», – указал Иванов. Парламентарий считает, что решать на выборах должен только народ, а поправки в законопроект идут вразрез с Конституцией.

Коллегу поддержал депутат от КПРФ Денис Парфенов, который также подчеркнул, что документ противоречит Конституции. «Сейчас фактически предлагается еще раз, второй раз наказывать людей, которые уже один раз были наказаны и это наказание понесли», – отметил он.

Парфенов напомнил, что сейчас уже начались попытки включить в число экстремистских материалов «Капитал» Карла Маркса, что автоматически, согласно данным поправкам, исключит из выборов всех коммунистов страны.

«Справедливая Россия» тоже выступила против идеи «единороссов». С трибуны депутат Олег Нилов напомнил, что фракция ранее выступала, чтобы в спецрежиме Госдума рассматривала только законопроекты, касающиеся борьбы с коронавирусом и выхода из экономического кризиса. Выборное законодательство к этим категориям не относится.

«Вячеслав Викторович, – обратился Нилов к спикеру Госдумы Володину. – Мы настоятельное просим не включать в повестку дня сейчас, когда депутаты работают с риском для здоровья, вопросы, которые можно и должно решать потом, когда победим [коронавирус]». Именно во время особого режима работы Госдумы, при котором нельзя задавать вопросы и обсуждение законопроектов сведено к минимуму, в законопроектах стали внезапно появляться очень серьезные поправки, подчеркнул он.

Несмотря на сопротивление думской оппозиции, закон был принят в третьем, окончательном чтении при 250 голосах «за» и только 81 против.

Москва, Татьяна Дорофеева

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