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Вторник, 12 мая 2020, 13:31 мск

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«Очень удобно фальсифицировать»: Госдума продлила эксперимент с электронным голосованием

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в третьем, окончательном чтении закон об электронном голосовании на довыборах в Госдуму и региональных выборах в 2020 году. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициативу продлить эксперимент поддержали 247 депутатов, против проголосовало 47 парламентариев.

В ходе обсуждения депутат Госдумы от «Единой России» Александр Авдеев сообщил, что его фракция поддерживает документ, поскольку «как показывает жизнь, мы даже запаздываем с внедрением цифровых технологий».

Категорически против законопроекта выступили представители фракции КПРФ. «Цифровые участки – без бюллетеней, которые можно открыть и посчитать, нет их, нечего считать. Без протоколов избирательных комиссий – нечего обжаловать в судах, – заявил лидер московских коммунистов Валерий Рашкин. – Очень удобно фальсифицировать. Я громко говорю об этом, чтобы услышали».

Рашкин отметил, что в 2018 году на выборах президента обнаружилось 6 млн неучтенных голосов, в Москве были обнаружены люди, голосовавшие без прописки. При электронном голосовании нет возможности наблюдения, и обнаружить подтасовки будет нереально. «Иски в суд не принимают суды, а мы законодатели это [рассматриваем] в третьем чтении!», – возмутился он, подчеркнув, что КПРФ будет голосовать «категорически против».

Москва, Татьяна Дорофеева

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