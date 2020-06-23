Набиуллина: Надо вводить уголовную ответственность для «черных кредиторов»

В России следует ввести уголовную ответственность для нелегальных кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), однако полностью упразднять рынок МФО нельзя, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Микрофинансирование «должно существовать, чтобы люди не уходили в нелегальный сектор», пояснил она на пленарном заседании Госдумы в ходе отчета о работе регулятора.

По ее словам, сектор МФО вычищен от недобросовестных организаций, а законы, принятые Госдумой, «уже играют роль и дают отдачу». «Сейчас максимальная ставка [по кредитам в МФО] 1% в день, – отметила она. – Кажется, что это много, но напомню, что ранее ставки были в 2 – 2,5 раза больше».

В то же время Набиуллина отметила, что процентная ставка в МФО действительно выше, чем в банках, потому что к микрокредитованию обращаются те граждане, которым уже отказали банки. «Например, люди, у которых уже если можно так сказать, подмочена кредитная история, они не возвращали кредиты, не могут доказать свои доходы, и конечно здесь рисов больше. Но важно чтобы ставка не зашкаливала, и человек не попадал в долговую кабалу», – пояснила председатель Центробанка.

Набиуллина также отметила, что за четыре месяца этого года количество жалоб на МФО снизилось примерно на 40%. Теперь задача регулятора совместно с законодателями – «дальше повышать прозрачность деятельности [МФО], смотреть достаточно ли регулирование ограничений, и конечно, вводить уголовную ответственность за нелегальную деятельность кредиторов».

«Чтобы черных кредиторов убрать просто с нашего рынка», – заключила глава ЦБ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.06.20

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