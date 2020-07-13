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Понедельник, 13 июля 2020, 16:18 мск

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Набиуллина: Банк России не планирует деноминацию

Фото : РИА «Новый День»

Центробанк не рассматривает возможность проведения денежных реформ, деноминация рубля не планируется. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко сегодня на заседании Совета по развитию финансового рынка.

«Никаких деноминаций, каких-то денежных реформ мы никогда не рассматривали, у нас в порядке все и с номиналом, и с рядом с набором банкнот, – сказала Набиуллина. – Никаких причин что-то здесь менять нет. Люди всегда могут воспользоваться и наличными, и своими средствами в банках, никаких ограничений, никаких изменений в этой части мы не рассматриваем, не планируем».

«Я считаю, что это провокация каких-то очень недобросовестных людей, – подчеркнула со своей Матвиенко. – Сейчас очень активно в обществе обсуждается вопрос возможной деноминации. Это очень тревожит людей, тревожит бизнес». Слухи о деноминации Матвиенко назвала «бессовестными и провокационными».

Москва, Татьяна Дорофеева

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