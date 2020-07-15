«Вы совершаете большую политическую ошибку»: «Единая Россия» продавила закон о трехдневном голосовании на выборах

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента в экстренном порядке были приняты во втором чтении скандальные поправки о трехдневных выборах, которые поступили в Госдуму только накануне поздно вечером. Как передает корреспондент РИА «Новый День», обсуждение новых правил прошло со скандалом: фракция КПРФ предупредила, что готова покинуть зал заседаний Думы в знак протеста, «эсеры» напророчили серьезные последствия для «Единой России», а либерал-демократы попросили «не продавливать силой» спорный документ.

Как сообщал «Новый День», ко второму чтению в документ поступило две поправки: одна из них устанавливает возможность для избиркома устанавливать срок голосования в три дня, вторая – меняет под эту поправку название законопроекта. Думская оппозиция дружно выступила против таких экстренных изменений правил для выборов.

«Я не согласен с формулировкой и добавлениями, – заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. – Мы не будем голосовать за принятие во втором чтении, воздержимся. Обоснование – смущает тот факт, что 8 лет закон лежал. Закон, внесенный президентом страны! Это что такое? Лежало-лежало, и вдруг понадобилось? Проще было новый сделать».

По словам политика, ЛДПР не вполне устраивает и продление голосование до трех дней. «И на дому не могли контролировать», – констатировал он, и поинтересовался, где три дня будут находиться все протоколы. При этом Жириновский заявил, что в продлении сроков голосования «есть и польза, если кто-то заболел, поссорился, не смог пойти».

В ответ глава профильного комитета по регламенту, соавтор скандальной поправки, «единоросс» Ольга Савастьянова заявила, что «по итогам состоявшегося референдума 71% наших граждан сказал о том, что им понравилась та процедура, которая была организована, 88% среди тех, кто принимал участие, а вот те кто принимал участие в течение нескольких дней, 96% сказали, что их такой формат устраивает». «Избиратель свое слово сказал. Через эти поправки мы их поддержали», – заявила представитель партии власти.

Между тем, депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг назвал происходящее в Госдуме «очень нехорошим прецедентом». «Мы вносим поправки в законопроект, внесенный президентом страны! Это неуважение к первому лицу государства», – указал он. Парламентарий подчеркнул, что важнейшая поправка не была обсуждена при первом чтении законопроекта. «Так нельзя делать! Мы нарубим ошибок, потом народ отреагирует на это, и мы начнем опять исправлять. Давайте делать все правильно! Если надо продлить работу Думы – давайте продлим. Внесем опять в первом чтении, и все обсудим по регламенту», – предложил Гартунг. Но комитет в лице Савастьяновой стоял на своем.

В итоге 285 парламентариев проголосовали «за», против 57, воздержавшихся не было. Савастьянова тут же предложила рассмотреть спорный законопроект сегодня и в третьем чтении.

«Я хочу обратиться к коллегам фракции «Единая Россия», – взял слово лидер партии и глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов. – Коллеги, вы совершаете большую политическую ошибку. Эта ошибка будет иметь большие печальные последствия для вашей партии».

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев со своей стороны вновь напомнил о крупных нарушениях регламента, и предупредил, что в случае, если «единороссы» будут игнорировать мнение фракции КПРФ, коммунистам придется покинуть заседание.

«От имени фракции ЛДПР убедительно просим депутатом от «Единой России» прислушаться к мнению трех из четырех политических партий, представленных в этом парламенте», – заявил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, подчеркнув, что три партии не поддерживают законопроект. «Не надо продавливать силой. Совет Федерации, на который поступит этот законопроект, 24 июля», – пояснил он.

Однако депутат от «ЕР» Андрей Исаев в ответ заявил, что при рассмотрении во втором чтении не было допущено ни единого нарушения, а выступления представителей оппозиции показывают, что они хорошо знакомы с текстом и готовы к обсуждению – несмотря на то, что документ появился в готовом виде лишь несколько часов назад. «Вместе с тем, учитывая дискуссию, развернувшуюся по этому вопросу, мы считаем непринципиальным рассмотрение его сегодня в третьем чтении», – заключил он.

В результате по предложению Исаева законопроект в третьем чтении был включен в повестку дня заседания нижней палаты 21 июля. «Начнем с него», – пообещал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Москва, Татьяна Дорофеева

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