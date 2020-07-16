Памфилова выступила за перенос единого дня голосования из-за закона о многодневных выборах

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова предложила перенести единый день голосования с сентября на другой месяц. По ее словам, на этот шаг придется пойти, если в стране будет введен механизм проведения выборов в течение нескольких дней. Напомним, накануне Госдума в срочном порядке утвердила во втором чтении поправки о трехдневном голосовании на выборах, третье чтение спорного законопроекта, против которого выступила думская оппозиция, намечено на 21 июля.

По словам руководителя ЦИК, в этом году вопрос о возможности проведении многодневных выборов в сентябре будет проработан «в точечном режиме» и дата голосования сдвигаться не будет. Напомним, в этом году единый день голосования приходится на 13 сентября. Однако «на будущее, если это (проведение голосования в течение нескольких дней – прим. ред.) перманентно в законе будет прописано, обязательно единый день голосования надо переносить», считает Памфилова. Это нужно будет сделать, поскольку сентябрь – «это самый неудачный месяц, который может быть» для проведения единого дня голосования, пояснила она, отметив, что сентябрь – это начало учебного года, а в участковых избиркомах много учителей, передает РИА «Новости».

Председатель Центризбиркома также сообщила, что региональные избиркомы поддержали идею о применении опыта многодневного голосования на выборах в сентябре. По ее словам, ЦИК предлагает «обкатать на предстоящих выборах» голосование в течение двух-трех дней. Во вторник этот вопрос обсуждался с избирательными комиссиями в регионах, а те «обсудили это предварительно с членами участковых и территориальных комиссий», рассказала Памфилова (здесь и далее цитаты ТАСС). «Ни от одной комиссии мы не получили такого негативного ответа, что они категорически против», – отметила она, признав, что для ЦИК «это действительно дополнительные сложности», однако, по ее словам, «во главу угла ставятся не наши сложности, а то, что это делается в интересах охраны здоровья избирателей». «Все комиссии дали свои предложения, мы все это обсудили, этот принцип – два-три дня – принят», – заявила Памфилова.

Кроме проведения многодневного голосования, ЦИК рассматривает возможность использования на предстоящих выборах опыта голосования вне помещений избиркомов – эта практика также применялась в ходе голосования по поправкам в Конституции РФ. Однако, по словам Памфиловой, речь не идет о широком использовании этой возможности, а «только там, где есть действительно такая потребность и необходимость».

Как сообщал «Новый День», на днях в интернете появилось открытое письмо членов избирательных комиссий против распространения практики многодневного голосования, апробированной на плебисците по поправкам к Конституции РФ, на выборах. Обращение на данный момент подписали более 1200 членов избиркомов со всей страны. Подписанты просят Центризбирком отказаться от этой идеи на выборах всех уровней. Сотрудники избиркомов указывают, что «не видят необходимости в многодневном голосовании», считая существующий порядок проведения выборов в течение одного дня оптимальным.

По мнению политолога, директора Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Бориса Кагарлицкого, закон о трехдневном голосовании экстренно принимается, потому что прежний «набор инструментов» для фальсификации результатов выборов больше не способен обеспечить победу власти.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.07.20

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