«Многодневные выборы – избыточны»: члены избиркомов просят ЦИК, Госдуму и Совфед сохранить один день голосования

В Сети появилось открытое письмо членов избирательных комиссий против распространения практики многодневного голосования, апробированной на плебисците по поправкам к Конституции РФ, на выборах. Обращение на данный момент подписали 867 членов избиркомов со всей страны – от Калининграда до Владивостока.

Подписанты просят Центризбирком России отказаться от этой идеи на выборах всех уровней. Сотрудники избиркомов указывают, что «не видят необходимости в многодневном голосовании», считая существующий порядок проведения выборов в течение одного дня оптимальным, дающим избирателям возможность проголосовать без массовых очередей. «В России 97 тысяч избирательных участков и 900 тысяч членов участковых комиссий (УИК), которые обеспечивают такую возможность своим трудом», – подчеркивается в письме.

По мнению авторов обращения, многодневное голосование, о чем свидетельствует опыт голосования с 25 июня по 1 июля, является избыточным. «По официальным данным, явка составила менее 70%, то есть в среднем в день голосовало менее 10% от списка избирателей. Большую часть времени члены УИК, выдающие бюллетени, проводили в ожидании избирателей», – отмечается в открытом письме.

Работники избиркомов также обращают внимание на то, что работа в день выборов – «это тяжелый труд членов УИК и наблюдателей, который начинается еще до 8 утра и заканчивается ночью подсчетом голосов и подведением итогов», за что «не полагается дополнительный отпуск». «При этом у абсолютного большинства из нас есть основная работа, которая не останавливается в период выборов», – говорится в обращении. Как отмечают авторы обращения, большинство членов участковых избиркомов в России – преподаватели, а многодневное голосование «неизбежно препятствует учебному процессу», отнимая время у школ, колледжей и университетов.

«Многодневное голосование – это ухудшение условий и без того изнурительного труда, при этом оплата труда в комиссиях не увеличивается пропорционально», – заключают авторы письма.

При этом сотрудники избиркомов ссылаются на мировой опыт проведения однодневных выборов. «Один день голосования является достаточным и отвечает мировым стандартам выборов», – говорится в обращении. Авторы письма напомнили, что выборы в один день проходят в Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Канаде, Мексике, Новой Зеландии, Норвегии, США, Франции, Швеции, Южной Корее, Японии и «десятках других демократических стран».

«В связи с этим, предлагаем ЦИК отказаться от идеи многодневного голосования, а Государственной Думе и Совету Федерации законодательно запретить такую практику», – резюмируют члены избиркомов.

Как сообщал «Новый День», ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила использовать на выборах практику голосования в течение нескольких дней и отметила, что надеется на поддержку этой идеи со стороны ЦИКа. Эта инициатива вызвало массу опасений среди оппозиции. Так, зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин высказывал опасения, что власть тем самым пытается вывести процедуру из-под общественного контроля и упрощает возможности для фальсификаций.

Поправки, позволяющие проводить голосование в течение трех дней и разрешить волеизъявление не только на избирательных участках, но и на придомовых территориях, уже внесены на рассмотрение Госдумы. Второе и третье чтение законопроекта может пройти в среду, 15 июля.

Москва. Июль 15, Наталья Петрова

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