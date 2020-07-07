Страшный сон оппозиции: ЦИК обсуждает возможность голосования на выборах течение двух-трех дней

В России нынешней осенью голосование на региональных выборах может продлиться два-три дня по аналогии с волеизъявлением по конституционной реформе. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

«Мы сейчас анализируем полученный во время общероссийского голосования опыт и готовим свои предложения. Но могу точно сказать, что семидневного марафона не предполагается – для этого потребовались бы серьезные изменения правового, финансового и организационно-кадрового порядка. При этом возможность голосования, например, в течение двух или трех, но не более дней, в самое ближайшее время обсудим с членами Центральной избирательной комиссии и нашими коллегами из регионов», – цитирует ее слова РИА «Новости».

Памфилова также отметила, что новые правила для голосования возможны при условии повсеместного присутствия наблюдателей, видеонаблюдения и других элементов контроля за ходом голосования.

Как сообщал «Новый День», спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее предложила использовать на выборах практику голосования в течение нескольких дней и отметила, что надеется на поддержку этой идеи со стороны ЦИКа. Это вызвало массу опасений среди оппозиции.

Один из организаторов кампании «НЕТ!» Андрей Пивоваров подчеркивал, что «это самое опасное», что может быть для выборов после голосования по конституции. «Они будут перерисовывать и переделывать все дальше и дальше. Я считаю, что это крайне опасная и ненужная перспектива», – заявлял он.

Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин со своей высказывал опасения, что власть таким образом пытается вывести процедуру из-под общественного контроля и упрощает возможности для фальсификаций.

При этом Афонин подчеркнул, что голосование по реформе Основного закона – не выборы, поэтому использовать этот механизм в других кампания недопустимо. «Оно в принципе не регулируется избирательным законодательством, поэтому очень многие его процедуры сильно упрощены», – констатировал он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.07.20

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