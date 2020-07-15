Госдума готова утвердить трехдневное голосование на выборах

Сегодня нижняя палата российского парламента может сразу во втором и третьем чтении утвердить поправки, позволяющие проводить голосование в течение трех дней и разрешить волеизъявление не только на избирательных участках, но и, в том числе, на придомовых территориях. В документе оговаривается, что «иные особенности» могут быть «установлены» Центризбиркомом, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, новшества могут быть применимы к выборам, которые будут назначены уже после вступления в силу закона, поэтому нынешнюю осеннюю избирательную кампанию это не коснется. Однако к следующему Единому дню голосования в 2021 года, в том числе на выборах в Государственную Думу, поправки заработают.

По словам первого зампред комитета Госдумы по регламенту Олега Нилова, технически поправки вписываются в законопроект о праве политических партий отзывать своих представителей из избирательных комиссий, принятый в первом чтении 8 лет назад. При этом он отметил, что на заседании комитета представители ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» высказались против внесения изменений, но голосов «Единой России» было достаточно, чтобы их одобрить.

Примечательно, что накануне более 630 членов УИК подписали открытое письмо к ЦИК, Госдуме и Совету федерации с призывом отказаться от идеи многодневного голосования и запретить такую практику. Авторы послания заявили, что существующий порядок выборов и так давал возможность избирателям проголосовать в течение одного дня и без массовых очередей, поскольку в РФ 97 тысяч избирательных участков, 900 тысяч членов участковых комиссий, а явка в среднем никогда не превышала 41%.

Как сообщал «Новый День», спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее предложила использовать на выборах практику голосования в течение нескольких дней и отметила, что надеется на поддержку этой идеи со стороны ЦИКа. Это вызвало массу опасений среди оппозиции.

Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин высказывал опасения, что власть таким образом пытается вывести процедуру из-под общественного контроля и упрощает возможности для фальсификаций. При этом политик подчеркнул, что голосование по реформе Основного закона – не выборы, поэтому использовать этот механизм в других кампания недопустимо. «Оно в принципе не регулируется избирательным законодательством, поэтому очень многие его процедуры сильно упрощены», – констатировал он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.07.20

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