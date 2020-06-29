Матвиенко – о растягивании голосования: «Надо думать об использовании такой практики впредь»

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность в дальнейшем использовать практику голосования в течение нескольких дней. Об этом спикер верхней палаты российского парламента заявила, когда выходила со своего избирательного участка в Санкт-Петербурге.

Матвиенко назвала оправданным решение о проведении плебисцита по поправкам к Конституции в течение нескольких дней, отметив «отличную организацию процесса голосования» (здесь и далее цитаты ТАСС). По ее мнению, «всё продумано до деталей».

Председатель Совета Федерации при этом напомнила, что «такая практика используется в целом ряде государств», и предложила «подумать, может быть, нам тоже и впредь использовать эту возможность». Свою идею Матвиенко обосновала тем, что «гражданам удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить», а также отсутствием очередей. Это, по ее словам, позволяет утверждать, что «голосование абсолютно безопасно».

Общероссийское голосование по поправкам, вносимым в Конституцию, началось 25 июня и продлится по 1 июля. Голосование растянули на неделю под предлогом обеспечения безопасности граждан в условиях распространения коронавируса. «Чтобы не было скопления людей», – поясняла глава ЦИК Элла Памфилова.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 29.06.20

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