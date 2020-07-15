Выборы отменяются, сентябрьские – будут последними: эксперт объяснил, зачем нужно трехдневное голосование

Прежний «набор инструментов» для фальсификации результатов выборов больше не способен обеспечить победу власти. Как считает известный политолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий, именно поэтому сейчас в экстренном порядке принимается законопроект о трехдневном голосовании. В интервью РИА «Новый День», эксперт подчеркнул, что, перекрывая все легальные способы выражения протеста, власть создает угрозу для процессов «хуже улицы».

Кагарлицкий выразил уверенность, что 21 июля законопроект об изменении процедуры выборов будет принят в третьем окончательном чтении. «Это не вызывает ни малейшего сомнения. Они бы не начали делать это, если бы не было четкого плана реализовать именно такой подход», – констатировал он.

По оценке эксперта, главный вывод, который следует из этого решения, заключается в следующем: власть «смирилась с фактом, что даже с помощью привычных фальсификаций она больше не сможет выиграть». «Прежде всего нужно констатировать, что власть смирилась с тем, что не может выиграть даже сфальсифицированные выборы», – сказал Кагарлицкий.

Он также отметил, что особенно наглядно это стало очевидно после конституционной реформы. «Это (решение о трёхдневном голосовании на выборах) подтверждает имеющиеся выводы, что голосование по поправкам было не просто сфальсифицировано, о чем все знают, а что масштабы фальсификаций были даже большими, чем мы предполагали на основании доклада Шпилькина (по данным аналитика Сергея Шпилькина, «за» реформу проголосовало около 30% избирателей)», – подчеркнул эксперт.

«Продолжают приходить разного рода инсайдерские данные, я надеюсь, мы сможем на этом основании делать какой-то обзор или доклад. Совершенно понятно, что даже во время предварительного голосования, когда в основном голосовали социальные группы, которые власть считает лояльными, результаты были неутешительными. Как следствие, голосование сопровождалось жуткими нарушениями и подделкой даже тех результатов, которые они получили по весьма спорным правилам, придуманным командой Памфиловой для обнулений», – добавил Кагарлицкий.

Как полагает эксперт, в результате было принято решение ликвидировать весь реальный электоральный процесс. «Если суммировать все, то выборы в привычном смысле слова отменяются», – подчеркнул он, отметив, что таким образом предстоящие сентябрьские выборы становятся последними, на которых «оппозиция получит шанс адекватно участвовать», поэтому борьба будет острой.

«Для всех оппозиционных партий, даже крайне лояльных власти, жизненно важным будет добиться максимальных результатов. Это будет определять их позицию на дальнейших переговорах», – сказал Кагарлицкий.

Политолог пояснил, что от того, насколько сильный результат сможет показать оппозиция на предстоящих выборах, зависит, на какую «долю» они смогут рассчитывать в будущем. «Последствия этой системы (трехдневного голосования) – результаты будут просто рисоваться. А вопрос, что и как будут рисовать, отчасти будет зависеть от того, как сложатся события в сентябре. Поэтому в сентябре это приведет к обострению борьбы», – уверен он.

По его мнению, такая политика крайне недальновидна и вредна для самой власти. «Они делают опасную для себя вещь: пытаясь ввести тотальный контроль в условиях, когда нет ни реальных ресурсов для этого, ни лояльности населения, они создают ситуацию крайне высокого уровня непредсказуемости. Ликвидация не только всех легальных форм гражданского участия или оппозиционной деятельности, но и всех рациональных форм ведения политического процесса, неминуемо и очень быстро ведет к хаосу. Дальше будем смотреть, как в рамках этого хаоса будут развиваться события», – сказал Кагарлицкий.

«Хабаровск – урок. Не хотите, чтобы все было по-человечески, получите, как в Хабаровске… Кроме улицы есть много других, гораздо худших вариантов. Не будем их перечислять, чтобы не попасть по какую-нибудь статью», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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