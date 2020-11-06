Памфилова – Путину: «Нужно развести учебный процесс и выборы, у меня есть предложение»

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложила развести учебный и избирательный процессы. Причина в том, что половина избирательных участков находятся в школах, объяснила она.

«Владимир Владимирович, я бы хотела с вами потом более предметно обсудить одну проблему. Она связана с тем, что надо на системно-правовом уровне все-таки развести учебный процесс и избирательный, поскольку у нас почти половина участков расположены в школах», – приводит слова главы ЦИК пресс-служба Кремля.

Памфилова отметила, что у нее есть идея по этому поводу и предложила президенту ее обсудить позже. Суть предложения она не раскрыла.

Ранее глава Центризбиркома предлагала перенести единый день голосования в России с сентября на апрель, когда в школах проходят каникулы. Она объяснила, что утвержденная в России процедура проведения выборов в течение нескольких дней вызовет неудобства для учебных учреждений. Памфилова назвала сентябрь – «самым неудачным месяцем» для проведения единого дня голосования, поскольку сентябрь – это начало учебного года, а в участковых избиркомах много учителей. Позже Панфилова заявляла, что ЦИК готовит предложения, которые позволят проводить многодневные выборы в сентябре без помех для учебного процесса.

Руководитель Центризбиркома в ходе встречи с главой государства также отметила, что выборы в Госдуму, намеченные на 2021 год, будут «очень сложными». По ее словам, ЦИК уже начал готовиться к новой избирательной кампании. «Она будет очень сложная, мы это понимаем, то есть федеральная кампания многослойная, не только выборы в Государственную Думу, но там еще много разного рода кампаний будет, – сказала Памфилова.

Кроме того, глава ЦИК сообщила, что к 2022 году должна быть создана новая цифровая платформа на замену ГАС «Выборы». «Это расширит максимально возможности всех участников избирательного процесса: избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ», – отметила Памфилова.

Касаясь дистанционного электронного голосования, руководитель ЦИК заявила, что этот вопрос прорабатывается «очень осторожно», чтобы не подорвать доверие граждан.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.11.20

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