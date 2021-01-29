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Пятница, 29 января 2021, 15:50 мск

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В Минпросвещения рассказали, будут ли сдвигать начало учебного года из-за выборов в Госдуму

Министерство просвещения России не намерено сдвигать начало учебного года в школах из-за организации в учебных учреждениях участков для голосования на сентябрьских выборах в Госдуму. Такое заявление сделал глава ведомства Сергей Кравцов.

«Не планируем (переносить начало обучения), начало учебного года – традиционно 1 сентября», – сказал министр (цитата по ТАСС).

В 2021 году единый день голосования приходится на 19 сентября. В этот день пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы.

Напомним, в ноябре прошлого года глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложила развести учебный и избирательный процессы. Причина в том, что половина избирательных участков находятся в школах, объяснила она. Памфилова отметила, что у нее есть идея по этому поводу и предложила президенту ее обсудить позже. Суть предложения она не раскрыла.

Ранее глава ЦИК предлагала перенести единый день голосования в России с сентября на апрель, когда в школах проходят каникулы. Памфилова объяснила, что утвержденная в России процедура проведения выборов в течение нескольких дней вызовет неудобства для учебных учреждений.

В свою очередь парламентская оппозиция предлагала перенести единый день голосования на более позднюю осень или весну.

Меж тем президент РФ Владимир Путин в октябре на встрече с лидерами фракций Госдумы заявил, что проведение выборов в сентябре- это наиболее удобный вариант для людей.

Москва, Наталья Петрова

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