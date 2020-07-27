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Понедельник, 27 июля 2020, 17:38 мск

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Зарабатывали на уборщицах: задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

В Москве задержаны двое высокопоставленных сотрудников МВД по подозрению в превышении полномочий в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, передает РБК со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, речь идет о сотрудниках Главного центра административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД (ФКУ «ГЦАХиТО») Александре Шкиренко и Олеге Семенове. Они и «иные неустановленные лица в период с 20 ноября 2019 года по 30 июня 2020 года требовали от подчиненных сотрудников скрывать выявление недостатков и неоказания услуг в отношении ООО «Квеста С». Также они требовали визировать акты приемки работ по госконтракту на санитарно-техническое и сервисное обслуживание объектов МВД.

Как отмечается, оба задержанных являются заместителями начальника ГЦАХиТО. По версии следствия, сотрудники МВД дали указание комендантам подписать акты и оплатить работу уборщиц, которая фактически не выполнялась.

Москва, Светлана Антонова

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