Коррупционный скандал: в Москве задержан следователь центрального главка СКР

В Москве задержан следователь главного следственного управления СК России Грей Эфендиев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, Эфендиев предложил одному из сотрудников управления получить через него взятку в 5 млн рублей за освобождение лица от уголовной ответственности. Отмечается, что сотрудник принял решение «действовать в соответствии с разработанными нормами при выявлении коррупционного преступления».

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, Эфендиев задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Как уточняет агентство Rasmi, Эфендиева задержали с поличным в воскресенье, когда ему передали первую часть крупной взятки.

Ранее Эфендиев возглавлял Коптевский межрайонный следственный отдел ГСУ СКР по Москве.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.09.20

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