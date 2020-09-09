«Это грандиознейший скандал!» Депутат Мосгордумы рассказала новые подробности «дела Олега Шереметьева»

Уголовное дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева могло быть возбуждено, чтобы уберечь от инспекции финансовую деятельность городского парламента и руководителя думского аппарата. Об этом сегодня после заседания апелляционной инстанции Мосгорсуда по избранию меры пресечения Шереметьеву заявила его коллега по фракции Екатерина Енгалычева. Речь может идти об особо крупных нарушениях. В частности, по ее словам, во время действия режима самоизоляции помощникам депутатов Мосгордумы было разрешено самим выписывать себе премии в сотни тысяч рублей. Согласия самого депутата для этого не требовалось.

«У Олега была помощница, которая в апреле, когда закрыли думу [во время режима самоизоляции] сама себя премировала, – рассказала подоплеку дела Екатерина Енгалычева в прямом эфире канала RusNews в Сети. – Так получилось, что руководитель аппарата думы, возможно, совместно с председателем – я не знаю, кто из них, но они так решили: без подписи депутатов премировать помощников. И получилось, что эта женщина решила себя премировать на сумму около 400 тысяч рублей».

Когда это обнаружил Олег Шереметьев, он написал служебную записку в аппарат думы, где попросил разобраться в этой истории, вернуть денежные средства в думский бюджет и «решить кадровый вопрос с этим человеком».

«Но ее же вызвали, они же начали думать: боже мой, получается, она пойдет под уголовную ответственность, а руководитель аппарата думы, который разрешил не только ведь премировать ее одну – всех наших помощников, представляете какой масштаб, сколько это миллионов бюджетных рублей, и кто-то разрешил их всех премировать вообще без подписи депутата! – сообщила Енгалычева. – Это был бы грандиознейший скандал!».

Если бы по этому поводу в аппарате думы начались внешние проверки, это могло привести к еще большему скандалу, уверена депутат. Она пояснила, что речь идет о тендерах Мосгордумы, поскольку оппозиционные депутаты считают, что при госзакупках аппарат допускает финансовые нарушения. В частности, Енгалычева напомнила о закупке транспортных услуг, в техзадании которой, по мнению парламентария, оказались «лишние» автомобили, а также тендер на два миллиона рублей «на бутерброды». «Где-то 14 раз в месяц организация, которая оказывает услуги питания, должна обеспечивать бутербродами, хлебобулочными изделиями, – сообщила Енгалычева. – И мы сейчас смеемся: тендер есть, деньги ушли – а где бутерброды? Их не было никогда».

«То есть руководство думы подумало – если в эти финансы сейчас будет направлен взор общественности… вы представляете, какой будет скандал, сколько махинаций и, наверное, воровства там можно вскрыть? Поэтому я полагаю, что они испугались и поговорили с этой помощницей», – рассказала депутат, добавив, что эта помощница «сама ходила и хвасталась, что с помощью единоросса [Александра] Семенникова либо посадит Шереметьева, либо лишит депутатского статуса».

Лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Павел Тарасов добавил, что помощники депутатов подчиняются не парламентариям, а руководителю аппарата и спикеру думы. «Они не могут подчиняться ни одному из депутатов индивидуально», – подчеркнул он.

Как сообщал «Новый День», сегодня Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляцию защиты на меру пресечения, избранную ранее для Олега Шереметьева, и оставил его под домашним арестом.

Ранее три фракции политических партий в Мосгордуме в полном составе выступили с заявлением, в котором признали уголовное дело в отношении депутата политическим преследованием.

Депутат Мосгордумы Олег Шереметьев был задержан 20 августа по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. В Следственном комитете РФ считают, что депутат с ноября 2019 года по февраль 2020 года ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы «документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тыс. рублей, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении последним заданий особой важности и сложности», после чего подозреваемый присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению. Провластные телеграм-каналы сообщили, что заявление на Шереметьева в СКР написала его бывшая помощница Ирина Кузнецова.

Москва, Татьяна Дорофеева

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