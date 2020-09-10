Мэрия Москвы заплатила 16,5 млн рублей за проект дочери пресс-секретаря президента Елизаветы Песковой

Мэрия Москвы заключила контракт на 16,5 млн рублей с компанией «Муви Парк», в которой работает дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова. Такую сумму столичные чиновники готовы заплатить за реализацию проекта для социальных сетей под названием Visit Moscow.

Закупку на сайте НКО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» (через городской комитет по туризму подконтрольна мэрии Москвы) нашли «Открытые медиа». Как сообщил изданию гендиректор и учредитель ООО «Муви Парк» Федор Балванович, должность арт-директора в его компании занимает Елизавета Пескова, и проект Visit Moscow изначально принадлежал именно ей.

Согласно контракту, фирма должна разработать стратегию реализации проекта в соцсетях, подготовить контент-план, взять на себя производство контента и продвижение страницы.

Проект Visit Moscow включает в себя несколько англоязычных пабликов в соцсетях, посвященных достопримечательностям и туристическим местам Москвы. При этом заявку на регистрацию товарного знака Visit Moscow в Роспатент уже подала компания «Сперанса ДС», учредителем которой выступает сама Елизавета Пескова.

Издание отмечает, что этот знак совпадает с логотипом на страницах в соцсетях, связанных с мэрией Москвы. Кроме того, накануне вечером Пескова опубликовала ссылку на аккаунт проекта vizit_moscow на своей личной странице в Instagram.

РИА «Новый День» ранее сообщал, что в октябре прошлого года оппозиция в Мосгордуме встретила резкой критикой бюджет столицы, внесенный мэром Сергеем Соболиным. В частности, для НКО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» там была предусмотрена «субсидия на текущую деятельность» в размере 1 млрд 340 млн рублей. Один из проектов НКО – цифровая туристическая платформа RUSSPASS. Как сообщается в презентации проекта, он позволяет туристу выбрать необходимый набор достопримечательности для знакомства с городом и сформировать уникальный маршрут с учетом индивидуальных потребностей каждого.

Проект RUSSPASS на заседании президиума Совета законодателей в июле этого года активно продвигала вице-спикер Госдумы, автор нескольких резонансных законов, единоросс Ирина Яровая. Парламентарий призвала Ростуризм «адаптировать свою работу и присоединиться к ресурсу, который запускает Москва», поскольку «платформа позволит объединить региональные ресурсы в общефедеральные».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.09.20

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