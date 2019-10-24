Непрозрачная расточительность: столичная оппозиция оценила проект бюджета Москвы

Астрономическим по объемам и совершенно непрозрачным назвала оппозиция проект бюджет Москвы, внесенный в городскую думу мэром столицы. По тексту статей невозможно понять, на что реально пойдут миллиарды рублей, а перечисления для муниципальных образований с каждым годом снижаются. Оппозиция в Мосгордуме совместно с муниципальными депутатами готовит поправки ко второму чтению законопроекта о городском бюджете, а партия «Яблоко» – обращение к прокурору.

Как прозвучало на конференции, организованной «Яблоком», у Москвы, имеющей астрономически огромный бюджет с расходами в 3 150 млрд рублей, нет стратегии развития, и ни в Мосгордуме, ни в правительстве столицы не смогли дать ответ, когда она будет создана. На встрече муниципальных депутатов столицы с фракцией «Яблока» председатель партии Эмилия Слабунова обратила внимание, что поиски этого документа оказались безуспешными, и сейчас готовится обращение к прокурору Москвы – поскольку ответа из департамента экономической политики столицы с июля так и не поступило. Между тем, городской бюджет должен верстаться под цели и задачи стратегии развития, подчеркнула она.

Сейчас же бюджет столицы крайне непрозрачен, отметили участники встречи. В частности, согласно проекту бюджета, одна НКО – «Московское агентство социального развития» – без какого-либо конкурса получит из городской казны 2 млрд 920 млн 571 тыс рублей, отметил депутат муниципального округа Академический Нодари Хананашвили. Он сделал полный разбор проекта бюджета, и отдал свои замечания коллегам из Мосгордумы.

Народный избранник уточнил, что деньги в агентство должны пойти на организацию и проведение социальных проектов. «Фонд президентских грантов выдаёт грантов на 8 млрд на всю страну, – обратил внимание депутат. – Совершенно непрозрачная субсидия». Интересно, что АНО «Московское агентство соцразвития» появилось только в феврале этого года – его учредителем выступает департамент труда и соцзащиты Москвы, а гендиректором Роман Афанасенков. Сайт АНО не открывается, поскольку находится офлайн.

Еще более 350 млн рублей также вообще без конкурса планируется отдать трем НКО, отметил Хананашвили. Так, субсидия Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на организацию работы с пенсионерами и ветеранами (МГОВ, он же городской совет ветеранов, который возглавляет председатель Владимир Долгих) составит 286,2 млн рублей. Между тем, согласно данным системы «Контур.Фокус», в марте этого года московское управление Минюста обнаружило, что МГОВ в нарушение закона скрывает информацию о своей работе – с 2010 года не публикует в СМИ и Интернете обязательных отчетов о деятельности.

Еще 50 млн получит Московская общественная организация ветеранов войны (участников и инвалидов Великой Отечественной войны – пенсионеров) на организацию работы с ветеранами Великой Отечественной войны и их семьями, а 17 млн рублей уйдет в Межрегиональную общественную организацию «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской области» на организацию и проведение торжественных мероприятий, разработку и издание мемуарных трудов. Последнее НКО, судя по открытым данным, в 2017 году получило в качестве целевых взносов 14 млн рублей, 10 млн из них потратило на целевые мероприятия, а 3,5 млн выплатило в качестве зарплаты сотрудникам.

Удивительный грант в 78 млн рублей заложен в бюджете Москвы для частной охранной фирмы «Столичная безопасность» – на обеспечение комплексной безопасности «Московского концертного зала «Зарядье». «Внеконкурсное выделение «гранта на охрану» – это как? С каких пор охранные услуги стали подлежать грантированию? Коммерческой структуре? И стоить 200 тыс.р./день?», – удивляется депутат. По информации системы «Контур.Фокус», единственным учредителем ООО ЧОО «СБ» выступает департамент городского имущества Москвы, а гендиректором – Олег Бондарь, бывший командир столичной войсковой части №5401 Росгвардии. Интересно, что в сентябре прошлого года ГУ Росгвардии по Москве подавала два иска в Арбитраж к ЧОО «СБ» по ч.3 и 4 ст. 14.1 КоАП РФ – это работа с нарушением и грубым нарушением условий лицензии. Иски были отозваны в начале сентября.

Еще 172,8 млн рублей чиновники Москвы выделяют для Московской федерации профсоюзов на организацию детских утренников в Кремлевском дворце – средства пойдут также вне конкурса.

Согласно проекту бюджета, АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» и вовсе получит субсидию на текущую деятельность – она обойдется бюджету в 1 млрл 340 млн рублей.

В то же время без указания на конкурсные процедуры получит 577 млн рублей и ООО «Рекламное Агентство ЛБЛ Компани» на организацию и проведение Московского международного фестиваля света. Единственным учредителем рекламного агентства выступает физлицо – Татьяна Лифантьева, президент коммуникационной группы LBL. Почти миллиард рублей в качестве гранта получит ГБУ города Москвы «Городское агентство управления инвестициями» на проведение мероприятий в сфере регулирования экономической деятельности, ценовой и тарифной политики, проверки (экспертизы) достоверности определения начальной (максимальной) цены контрактов/договоров, реализации городских программ с привлечением средств бюджета города Москвы.

«Непонятно, почему профильная деятельность ГБУ должна дополнительно финансироваться путём предоставления гранта на почти миллиард рублей?» – выразил недоумение депутат.

При этом на гранты всем московским НКО, не попавшим в число счастливчиков, столичные чиновники планируют выделить менее 500 млн рублей.

Московский фонд реновации, согласно проекту бюджета, получит 101 млрд 032 млн 946 тыс. рублей в качестве имущественного взноса города, при этом на обеспечение текущей деятельности фонда предусмотрена субсидия в 2,3 млрд рублей. «Не многовато ли?» – задался вопросом депутат.

Совершенно невообразимой статьей расходов Хананашвили назвал траты на развитие единой светоцветовой среды города Москвы. На эти цели чиновники правительства столицы хотят отдать 20 млрд 529 млн 863 тыс рублей. Фактически это больше годового бюджета Омска (18,7 млрд рублей) и чуть меньше бюджета Волгограда (21,3 млрд рублей), указал депутат. «Такое впечатление, что деньги девать некуда. Однако бюджет высоко дефицитный», – напомнил он. При этом на важную для жизнеобеспечения города статью «Развитие инженерных коммуникаций» выделяется почти такая же сумма – 20,7 млрд рублей.

«Огромные ресурсы бюджета г.Москвы расходуются в форме субсидий и грантов, на непрозрачной, внеконкурсной основе, что существенно повышает коррупционные риски и снижает потенциал возможностей общественного контроля и качества расходования бюджетных средств», – констатировал Хананашвили. Депутат предложил оппозиции в Мосгордуме, в частности, добиться публичного обсуждения целевых программ, которые включены в бюджет, сократить объемы финансирования государственных и частных структур без конкурсных процедур, и увеличить финансирование органов местного самоуправления.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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