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Пятница, 17 июля 2020, 13:37 мск

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«Для наших граждан»: российские законодатели задумались о развитии внутреннего туризма

Регионы России могут обязать создать при губернаторах специальные советы по развитию внутреннего туризма. С такой инициативой сегодня выступила вице-спикер Госдумы, автор нескольких резонансных законов, единоросс Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей. При этом депутат прорекламировала московскую цифровую платформу продажи туристических услуг Russpass, и призвала Ростуризм «адаптировать свою работу и присоединиться к ресурсу, который запускает Москва».

«Нет необходимости дублировать до 2022 года и вкладывать миллиарды, когда этот ресурс уже создан. Это то, что нужно сегодня для продвижения внутреннего туризма», – заявила Яровая, отметив, что платформа позволит объединить региональные ресурсы в общефедеральные, и поможет избежать мошеннических действий при продаже туров.

По словам депутата, 30 субъектов РФ уже выразили готовность к такой работе.

Кроме того, Яровая призвала сделать более доступными для россиян перелеты на Дальний Восток. «Нужно, чтобы турист не конкурировал с дальневосточниками и имел возможность приобретения авиабилетов по дополнительному объему перевозок. Наша вами задача – создать дополнительные возможности для граждан. Для наших граждан», – подытожила вице-спикер Госдумы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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