Чиновник Минпромторга задержан по делу о мошенничестве

Замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антон Исаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве на одном из предприятий «Ростеха». Чиновник задержан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По имеющимся данным, Исаев, находясь на руководящем посту в ЦНИИ «Электроника», заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, через которые выводил бюджетные средства. В настоящий момент сумма хищения неизвестна.

10 сентября в служебном кабинете Исаева в Минпромторге и в помещениях ЦНИИ «Электроника» прошли обыски.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Отмечается, что Исаев был назначен на должность замглавы департамента Минпромторга около года назад, на новом посту он продолжал курировать деятельность ЦНИИ.

Напомним, среди основных задач департамента радиоэлектронной промышленности – подготовка предложений по формированию госполитики и нормативно-правовому регулированию в электронной промышленности, промышленности средств связи, радиопромышленности; подготовка предложений по определению приоритетных направлений научно-технического и инновационного развития отраслей промышленности; подготовка предложений по техническому перевооружению и технологическому развитию.

ЦНИИ «Электроника» входит в состав госкорпорации «Ростех» и координирует деятельность предприятий отрасли в области экономики, научно-технической политики и международного сотрудничества.

Москва, Мария Вяткина

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