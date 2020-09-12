Лавров ответил на угрозы санкциями после скандала с Навальным

Москва подготовит ответ на возможные новые санкции Запада в связи со скандалом вокруг отравления Алексея Навального. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Принцип взаимности в международных делах никто не отменял», – сказал он в интервью телеканалу «Россия» (ВГТРК).

«Посмотрим, какие будут новые санкции, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя», – подчеркнул министр (цитата по «Интерфаксу»), отвечая на вопрос о том, как Россия будет реагировать на новые санкции в отношении Москвы, о которых в настоящее время говорят на Западе.

Как известно, Навальный попал в больницу 20 августа после полета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политик был госпитализирован в коме в реанимацию. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок», о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

На Западе считают, что Навальный был отравлен, и призывают Москву предоставить необходимые разъяснения. Там уже обсуждается вопрос о введении в отношении России новых санкций, в частности, звучат призывы к заморозке проекта «Северный поток – 2».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.09.20

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