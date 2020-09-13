ЕС предложил Германии самой решать проблему с «Северным потоком – 2»

«Северный поток – 2» – это не общеевропейский проект. Поэтому замораживать или нет достройку газопровода должны решать власти Германии, а не ЕС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, Евросоюз изначально не испытывал большого оптимизма в связи со строительством «Северного потока -2».

«Северный поток – 2» не является европейским проектом. Я должен сказать, что Европейская комиссия никогда не демонстрировала сильного энтузиазма по поводу «Северного потока-2», – заявил Боррель.

Напомним, вопрос об окончательном отказе от достройки газопровода встал на Западе в связи с «отравлением» российского блогера Алексея Навального.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пока делает противоречивые заявления – то заявляя, что проект должен быть обязательно завершён, то вынося вопрос о достройке газопровода на обсуждение ЕС.

Симферополь, Валентин Карамазов

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