«Химическое оружие так востребовано диктаторами…» Западные СМИ обсуждают Навального, «Северный поток – 2» и выборы в РФ

Инцидент с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального взбудоражил западное сообщество. Сейчас все мировые таблоиды обсуждают, как это повлияет на отношения России с ЕС, возможна ли остановка «Северного потока – 2» и «высокую цену» за выборы в РФ – лейтмотивом дискуссии идет напоминание о «чудовищных последствиях химического терроризма». Подробнее об этом читайте в обзоре РИА «Новый День».

Как пишет французское издание L'opinion, основной площадкой, где развиваются события, является Германия, но «отравление российского оппозиционера» раскололо немецкое общество.

«Наряду с позицией крайне правой партией «Альтернатива для Германии» (публично заявила, что ЧП – повод остановить «Северный поток – 2»), радикальная Левая партия является самым ярым противником новых экономических санкций против России при Владимире Путине. Несколько политиков выдвинули довольно смелые теории, чтобы оправдать Москву», – пишет L'opinion.

В частности, депутат Бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что говорить, что Навальный был отравлен «Новичком», преждевременно. Более того, она намекнула, что в случае, если будет установлено, что это был яд именно этой группы, нельзя исключать причастность других стран.

«Образец яда находился в руках Федеральной разведывательной службы в 1990-х годах, а значит, и в руках других западных служб. Министерство обороны Германии и ФРС получили формулу из шведской лаборатории, где в то время тестировался образец. Бывшие республики СССР также могли иметь образцы», – цитирует ее L'opinion.

Немецкая газета Die Zeit также отмечает, что сейчас в отношениях между Россией и Германией может наступить поворотный момент. При этом издание подчеркивает, что все последние критические заявления, которые позволила себе канцлер ФРГ Ангела Меркель, нужно воспринимать всерьез, а не как политиканство.

«У федерального правительства больше нет внутренних сомнений, что за атакой стояла спецслужба по заказу Кремля. Навальный, как показали результаты анализа, проведенного Институтом фармакологии и токсикологии вооруженных сил Германии, был отравлен новым типом химического оружия «Новичка», о котором мир не знал до этой атаки, но который оказался более опасным и смертоносным, чем известные яды. Все это оставляет только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного критика», – пишет Die Zeit.

Это обостряет вопрос, «может ли путинская Россия по-прежнему быть партнером» для демократической Германии, отмечается в статье.

«Меркель своими резкими словами оправдала ожидания тех, кто давно призывает к ужесточению курса в отношении президента России. Другие, однако, опасаются, что канцлер может разрушить один из краеугольных камней внешней политики Германии после 1989 года и порвать с Москвой», – подчеркнула Die Zeit.

При этом, по оценкам издания, символом фундаментального спора сейчас оказался «Северный поток – 2» – «противоречивый, но уже почти завершенный проект через Балтийское море», выход из которого – «единственный язык, который понимает Путин».

Американский таблоид The New York Times также отмечает, что разговоры о будущем «Северного потока – 2» – признак растущего разочарования Берлина. Однако инвесторы до сих пор считают Москву притягательным финансовым партнером, и пока даже разговоры об отравлении Навального и дискуссии вокруг возможности введения санкций не сильно повлияли на финансовую позицию Москвы, констатирует The New York Times.

Известное новостное агентство Bloomberg наравне с этим обращает внимание, что скандал разгорается на фоне российского единого дня голосования.

«Драматическое отравление оппозиционера Алексея Навального усугубляет обстановку, из-за чего Кремлю будет труднее, чем когда-либо, гарантировать желаемые результаты», – пишет агентство.

В Bloomberg пояснили, что выборы «доставляют много хлопот авторитарным лидерам», даже с учетом «удивительной изобретательности Кремля по сохранению контроля над региональными и муниципальными выборами».

При этом агентство напоминает, что «умное» голосование Навального уже продемонстрировало свою эффективность. «Для законодательных и муниципальных предвыборных гонок сочетание кампании Навального, экономических проблем и общего недовольства может нанести большой ущерб и стать предупреждением на 2021 год», – говорится в статье.

Примечательно, что британская пресса сконцентрировалась на обсуждении самого факта отравления. Так, The Sun накануне опубликовал статью бывшего командира химического, биологического, радиологического и ядерного полка армии Хэмиша де Бреттон-Гордона, который подробно рассказывает о зверствах с химическим оружием в Сирии, вспоминает отравленных Скрипалей и в один ряд ставит инцидент с Навальным.

«Когда я услышал об отравлении лидера российской оппозиции Алексея Навального «Новичком» в прошлом месяце, у меня кровь застыла. Воспоминания немедленно отбросили меня обратно в Солсбери, где в марте 2018 года я консультировал правительство Великобритании по поводу того же смертоносного нервно-паралитического яда», – написал он.

«За свою 23-летнюю карьеру в армии я узнал, почему химическое оружие так востребовано диктаторами и деспотами во всем мире: его бывает трудно обнаружить – оно может быть без запаха и цвета – его легко скрыть», – продолжил он.

Бреттон-Гордон также отмечает, что биологическое оружие является крайне опасным для мирового сообщества и необходимо предпринять все меры, чтобы не допустить его использование в террористических целях.

«Теперь, когда мы живем с этими химическими и биологическими угрозами, Великобритания не имеет право не быть готовой к таким атакам. Для тех, кто хочет причинить нам зло, это оружие настолько хорошо, насколько возможно. Политика бездействия нас не защитит, но любую угрозу можно нивелировать, если быть к ней готовыми», – закончил он свою статью, которая сопровождается одновременно фотографиями плачущих детей, Путина и Навального.

Как сообщал РИА «Новый День», сегодня российские эксперты предупредили, что инцидент с госпитализацией скандального оппозиционного политика Алексея Навального может стать причиной нового системного кризиса в отношениях между Россией и Западом, схожего по силе с украинским конфликтом в 2014 году.

Навальный проходит лечение в клинике «Шарите» в Берлине, куда его доставили в коме 22 августа из Омска.

Ранее правительство Германии заявило, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». Россия отрицает это, заявляя, что до сих пор не было представлено никаких доказательств того, что Навальный был отравлен.

Министры иностранных дел экономически развитых стран, входящих в группу G7, во вторник решительно осудили «нападение на Навального», которое, по их словам, было «подтвержденным отравлением».

Американская сторона уже намекнула на причастность российских властей к «отравлению Навального». Так, госсекретарь США Майк Помпео, сказал, что инцидент дорого обойдется РФ.

Накануне российский МИД выступил с протестом из-за «голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А.Навального». В министерстве заявили, что Берлин использует инцидент для дискредитации РФ на международной арене.

Москва, Мария Вяткина

