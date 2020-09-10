«Как Ленин в апреле 1917-го»: Навальный провоцирует новый кризис между Россией и Западом и повышает свои политические позиции

Инцидент с госпитализацией скандального оппозиционного политика Алексея Навального может стать причиной нового системного кризиса в отношениях между Россией и Западом, схожего по силе с украинским конфликтом в 2014 году. Как передает корреспондент РИА «Новый День», российское экспертное сообщество возмущено голословностью обвинений в адрес Москвы и сравнивает Навального с «Лениным в апреле 1917-го».

Сегодня Минобороны Германии сообщило, что результаты анализов проб Навального переданы в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО). При этом в правительстве ФРГ заявили, что не видят необходимости направлять результаты напрямую России, пишет агентство DPA.

Российские эксперты убеждены, что ситуация развивается по худшему сценарию и грозит новым системным кризисом, сопоставимым с кризисом 2014 года, вызванным ситуацией на Украине и присоединением Крыма.

По словам главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, все происходящее похоже на шпионские игры, а вопрос о подтасовке результатов стоит ребром.

«Пока в связке «Навальный – отравление – Новичок – Россия» разорваны все связи. И без подтверждения этих связей выводы ОЗХО (а то, что передали «то что надо», сомнений нет, и выводы предопределены) они точно так же не будут иметь никакой достоверности и никакой силы. Германия и их союзники уже давно цинично загоняют в лузу эту организацию. И нас всех вместе с ней», – написал он на своей странице в Facebook.

«Все больше смахивает на подбрасывание наркотиков Голунову (для наших либералов добавил) или на известный сюжет с кошельком для Кирпича от Жеглова в бессмертном «Место встречи изменить нельзя». То, что не считают себя обремененными моральными обязательствами американцы, мы знаем – одна пробирка Пауэлла чего стоит. Но, признаться, от современного Берлина я такого не ожидал. Или классику не смотрели?» – возмутился Косачев.

По словам известного политолога Сергея Маркова, все происходящее – «очень плохая новость для России».

«Дело в том, что в руководстве ОЗХО некоторое время назад произошел своеобразный переворот. Теперь это руководство под полным контролем спецслужб США и Британии. Она только формально международная. А фактически американо-британская», – написал он в Facebook.

Марков подчеркнул, что ОЗХО неоднократно занимало антироссийскую позицию под давлением спецслужб США и Британии.

«ОЗХО фальсифицирует данные инспекций, грубо отказалось признать, что использование химического оружия в сирийской Думе под Дамаском – явный фейк. По делу Скрипаля тоже позиция ОЗХО явно антироссийская. Все идет к тому, что российское государство будет обвинено от имени ОЗХО в применении оружия массового поражения против своих граждан. Теперь Кремль хотят признать рецидивистом», – считает политолог.

Более того, по мнению Маркова, сейчас создается правовая база «для использования силы «международным сообществом» против российских государственных структур как вне российской территории, так и на российской территории».

«Под предлогом защиты всеобщего мира от преступлений против человечности. Не было бы ядерного оружия у России, ввели бы войска», – заявил он.

Директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько в своем телеграм-канале заявил, что главным бенефициаром обострения отношений между Россией и Германией являются Соединенные Штаты, «которые преследуют далеко идущие стратегические цели».

Он пояснил, что в США стоят на пороге идеального шторма, но не готовы просто так оставить Россию.

«Предлагается изящное решение: сдерживать Москву исключительно руками своих союзников и полностью устраниться из этого процесса, сосредоточившись на решении внутренних проблем и противоборстве с КНР. Состав «коалиции сдерживания» вполне вырисовывается: Германия в качестве экономического ядра, Великобритания как страна с ядерным потенциалом, Польша в виде рабочей лошадки и страны Балтии с Украиной как фланги», – написал он. Эксперт пояснил, что в эту картину «вписывается и кейс с Навальным, и торпедирование «Северного потока-2», и попытки внешнего вмешательства в белорусский кризис (хотя создан он изнутри, причем во многом руками Лукашенко), и многое другое».

В то же время, как считает политолог Аббас Галлямов, сам Навальный способен значительно повлиять на внутрироссийскую политическую обстановку.

«Архетипически, вождь – тот, кто побеждает смерть. Сам факт выживания в смертельной схватке повышает статус политика. Думаю, что, оправившись, оппозиционер сосредоточится на подготовке к думским выборам. Сначала будет заниматься этим из-за границы, а затем на пике кампании приедет в Россию. Как Ленин в апреле 1917-го», – написал эксперт в своем Facebook.

Как сообщал РИА «Новый День», американская страна уже намекнула на причастность российских властей к «отравлению Навального». Так, госсекретарь США Майк Помпео, сказал, что инцидент дорого обойдется РФ.

«Есть большая вероятность, что это (нападение на Навального – прим. ред.) исходит от ведущих российских официальных лиц. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы снизить риск повторения подобных событий. Я думаю, что мир повзрослел, чтобы понять, что нормальные страны так себя не ведут. Для россиян это будет дорого строить»», – сказал он.

Напомним, российский МИД еще накануне выступил с протестом из-за «голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А.Навального». В министерстве заявили, что Берлин использует инцидент для дискредитации РФ на международной арене.

Москва вновь запросила от ФРГ все медицинские данные, включая биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов, для их комплексного изучения и проверки специалистами.

В МИДе также подчеркнули, что вся ответственность за последствия от такой политики ляжет на правительство ФРГ и его союзников по НАТО и Европейскому союзу.

Напомним, что Навальный проходит лечение в клинике «Шарите» в Берлине, куда его доставили в коме 22 августа из Омска.

Ранее правительство Германии заявило, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». Россия отрицает это, заявляя, что до сих пор не было представлено никаких доказательств того, что Навальный был отравлен.

Министры иностранных дел экономически развитых стран, входящих в группу G7, во вторник решительно осудили «нападение на Навального», которое, по их словам, было «подтвержденным отравлением».

Москва, Мария Вяткина

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