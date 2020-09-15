«Это, конечно, феномен»: физик Сергей Шпилькин назвал регионы с «нарисованным» результатом выборов

Известный исследователь статистики российских выборов, физик Сергей Шпилькин проанализировал данные Единого дня голосования и пришел к выводу, что в нескольких регионах с «фальсификационными традициями» вполне могли состояться вторые «губернаторские» туры. «Где рисовали – там и рисуют», – считает он.

Исследование Шпилькина опубликовано на сайте движения в защиту прав избирателей «Голос». «Где считают честно – там и досрочное голосование не помеха», – отметил физик, пояснив, что речь идет об Архангельской, Костромской, Иркутской областях, Республике Коми, «на которую благотворно повлияла еще посадка Гайзера, а сейчас, видимо, еще и Шиес». «Речь, конечно, о подсчете, а не о скупке голосов», – отметил он.

В числе регионов, где «рисуют» результаты выборов, Шпилькин назвал Пензенскую, Ростовскую, Брянскую, Тамбовскую области, ЕАО, Краснодарский край, и Татарстан, который оказался вне конкуренции.

«Краснодарский край и Тамбовская область – это, конечно, феномен. Если верить официальным результатам, на половине участков каждого из регионов за действующего губернатора проголосовало больше 80% всего наличного состава избирателей. Это больше, чем за поправки к конституции (в Краснодарском крае), больше чем за Путина (в Тамбовской области). Неужели не найдется какого-либо социолога, который возьмется исследовать это явление на местности? В чем корень народной любви? Важная ведь тема», – пишет Шпилькин.

В Тамбовской области, отметил исследователь, «можно было бы порадоваться» за губернатора Александра Никитина, однако «результат этот рисованный». «На 13 из 19 участков [Рассказовской городской] ТИК результаты всех кандидатов получаются умножением числа действительных бюллетеней на простые коэффициенты (причем, похоже, губернатору Никитину отсыпали по остаточному принципу, складывая в него ошибки округления), – пояснил он. – А на остальных шести – нарисовали за Никитина, что уж там. Причем, например, участки 546 и 547 находятся в одной школе. Тоже задачка для социологов, не?»

«А если серьезно – видно, например, что действующий губернатор Ростовской области на нефальсифицированных участках набирает процентов 35, наравне с коммунистом, и это верный второй тур. То же и тамбовский, смоленский, краснодарский и, возможно, пензенский тоже выглядят не блестяще. То есть если бы это были регионы без фальсификационных традиций, было бы сейчас повторение 2018 года», – заключил Шпилькин.

Согласно теории Шпилькина, существуют несколько математических способов выявить возможные фальсификации выборов. В частности, как объяснял сам исследователь, одним из способов обработки больших массивов данных являются гистограммы, а одним из параметров в данном случае служит явка избирателей. Когда происходит вмешательство в избирательный процесс, явка увеличивается искусственно – при том, что участки, где число голосов за кандидата не «корректировалось» в большую сторону, не показывают такого резкого роста явки. Таким образом, график, построенный на основе данных с участка, где голосование проходило честно, имеет одну вершину и похож на колокол – в то время, как отклонение кривой от куполообразной формы свидетельствует о фальсификациях, полагает физик.

Ранее группа российских исследователей презентовала доклад о «Математических инструментах делегитимации выборов», в котором подвергла критике метод Шпилькина. В частности, юрист Игорь Борисов заявил, что он «работает для физически однородных явлений, и никак не может описывать какие-либо жизненные ситуации, которые происходят на выборах, в частности, при голосовании». Авторы доклада сообщили, что передадут его в ЦИК РФ и даже заявили о необходимости принятия неких «мер реагирования, направленных на противодействие массовой рассылке этой фейковой информации, направленной на делегитимацию не только выборов, но и института демократии и избранных органов власти».

Москва, Татьяна Дорофеева

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