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Пятница, 18 сентября 2020, 17:11 мск

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ЦБ РФ ожидает медленного восстановления экономики

Фото: kremlin.ru

Восстановление российской экономики в ближайшие период замедлится и будет проходить более плавно. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, временные факторы уже отыграны.

«К настоящему моменту эффект отложенного внутреннего спроса уже в значительной мере реализован, и в дальнейшем восстановление российской экономики в целом, скорее всего, будет происходить более умеренными темпами», – сказала глава регулятора (цитата по «Интерфаксу»).

Набиуллина обратила внимание, что экономическая активность восстанавливается неравномерно. «Восстановление идет быстрее в тех отраслях, которые прежде всего ориентированы на потребительский спрос, их подпитывает и отложенный спрос на товары, которые были недоступны в период карантина, и рост расходов внутри страны в период отпусков, – уточнила глава ЦБ. – Но речь идет в первую очередь о товарах, сектор услуг пока далек от полного восстановления, поскольку сказываются посткарантинные ограничения и осторожное поведение населения».

По словам Набиуллиной, слабый внешний спрос сохраняется, в результате чего импульс восстановления мировой экономики может ослабевать.

Набиуллина пообещала уточнить макропрогноз ЦБ в октябре. «Что касается нашего прогноза по ВВП, в октябре мы его будем пересматривать. Наш прогноз (действующий от июля) – 4,5-5,5% (падения в 2020 году). Сейчас такая предварительная оценка, исходя из того, как развивается ситуация, как быстро восстанавливается экономика, то мы, скорее, видим, что ситуация будем развиваться чуть лучше, и прогноз по ВВП будет ближе к верхней границе – к 4,5%», – сказала она.

Как отмечает агентство, минэкономразвития РФ в начале сентября уменьшило прогноз падения ВВП на 2020 год до 3,9% с 4,8% в июньской версии – таким образом, текущий правительственный прогноз не попадает даже в интервал ЦБ. Аналитики в своих ожиданиях немного ближе к Минэкономразвития – консенсус-прогноз, составленный «Интерфаксом» на основе опроса аналитиков в конце августа, по динамике ВВП на 2020 год предполагает спад на 4%.

Падение ВВП РФ в первом полугодии, по данным Росстата, составило 3,4% по сравнению с прошлогодним уровнем.

Москва, Светлана Антонова

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© 2020, РИА «Новый День»

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