Карабахский конфликт: кого должна поддержать Россия

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе становится очередных вызовом для России и ее геополитических интересов в Закавказье. По оценке экспертов, решение этой проблемы в пользу одной из сторон может негативно отразиться на общей ситуации на постсоветском пространстве.

С одной стороны, поддержка Москвой Азербайджана может привести к разрыву партнерских отношений с Арменией, которая входит в ОДКБ и Евразийский экономический союз, с другой – выбор в пользу Еревана ведет к эскалации напряженности не только с Баку, но и Турцией. Признание Россией независимости Нагорного Карабаха также в конечном итоге ведет к обострению конфликта.

Как считают некоторые наблюдатели, Россия фактически оказалась в патовой ситуации: попытки Москвы выступить посредником в переговорах между сторонами конфликта пока оказываются безрезультатными.

Редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к читателям: «Кого должна поддержать Россия в карабахском конфликте?

Варианты ответов:

Москва должна поддержать Армению

России выгоднее встать на сторону Азербайджана

Россия должна ввести войска в Нагорный Карабах и признать его независимость

Россия не должна вмешиваться в карабахский конфликт

Москве нужно выступить посредником в переговорах и «заморозить» конфликт

Мне все равно

Ваш вариант

Проголосовать можно здесь >>>

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 12.10.20

ЕС продлил антироссийские санкции по делу Скрипалей. / В Анталье установлен суточный рекорд по числу прибывших туристов – 45,5 тысячи. / «Единая Россия» решила наказать первого замглавы комитета Госдумы по законодательству за «неуместные» высказывания. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»