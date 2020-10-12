Карабахский конфликт: кого должна поддержать Россия

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе становится очередных вызовом для России и ее геополитических интересов в Закавказье. По оценке экспертов, решение этой проблемы в пользу одной из сторон может негативно отразиться на общей ситуации на постсоветском пространстве.
С одной стороны, поддержка Москвой Азербайджана может привести к разрыву партнерских отношений с Арменией, которая входит в ОДКБ и Евразийский экономический союз, с другой – выбор в пользу Еревана ведет к эскалации напряженности не только с Баку, но и Турцией. Признание Россией независимости Нагорного Карабаха также в конечном итоге ведет к обострению конфликта.
Как считают некоторые наблюдатели, Россия фактически оказалась в патовой ситуации: попытки Москвы выступить посредником в переговорах между сторонами конфликта пока оказываются безрезультатными.
Редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к читателям: «Кого должна поддержать Россия в карабахском конфликте?
Варианты ответов:
Москва должна поддержать Армению
России выгоднее встать на сторону Азербайджана
Россия должна ввести войска в Нагорный Карабах и признать его независимость
Россия не должна вмешиваться в карабахский конфликт
Москве нужно выступить посредником в переговорах и «заморозить» конфликт
Мне все равно
Ваш вариант
Проголосовать можно здесь >>>
Москва, Анастасия Смирнова
Москва. Другие новости 12.10.20
ЕС продлил антироссийские санкции по делу Скрипалей. / В Анталье установлен суточный рекорд по числу прибывших туристов – 45,5 тысячи. / «Единая Россия» решила наказать первого замглавы комитета Госдумы по законодательству за «неуместные» высказывания. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube