Эрдогану и Алиеву нужна победоносная война: между Россией и Арменией «вбивают клин»

Азербайджан и Турция намерены продолжать боевые действия в Нагорном Карабахе до победного конца. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал профессор НИУ «Высшая школа экономики», политолог Олег Матвейчев. По его оценке, позиция Еревана в этой ситуации очень неоднозначна – вместо просьбы о помощи к России, армянские националисты выдвигают странные ультимативные требования.

Как считает эксперт, Баку и Стамбул сейчас не заинтересованы в мирном урегулировании карабахского конфликта. «Переговоры потерпели фиаско, потому что они не нужны Азербайджану и Турции, которые действуют вместе. Если бы им нужен был мир, они бы не начали эту войну. Пока Армения не пойдет на уступки в виде обязывающих документов, которые будут подписаны, либо пока Азербайджан не захватит достаточное количество земли, они не успокоятся», – сказал Матвейчев.

Как полагает политолог, турецкому лидеру Реджепу Эрдогану и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву «нужна победоносная война, в противном случае их внутренние рейтинги будут плохими». «Поэтому они будут любыми способами громить Армению», – прогнозирует политолог.

По его мнению, Ереван в этих условиях занимает довольно странную позицию. «Армения вместо того, чтобы пасть на колени перед Россией и срочно попросить защиты, признать Крым и сделать еще что-то, в духе русофобии и американизма, раз они там своего Пашиняна (Никола Пашинян – премьер-министр Армении) избрали, выдвигают какие-то претензии, что Россия вместо них там не воюет, не умирает вместо них», – обратил внимание Матвейчев.

При этом эксперт выразил уверенность, что одна из целей происходящего – «вбить клин» между Москвой и Ереваном. «Таким образом они (армянские националисты) играют на руку Азербайджану, потому что его задача вбить клин между Арменией и Россией. Армянские националисты и сторонники Пашиняна это и делают. Поэтому дальше будут перестрелки, провокации, периодические наступления и контрнаступления. Будет война», – заключил Матвейчев.

Как сообщал «Новый День», бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом. Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в адрес друг друга. В ходе боевых действий применяются тяжелые вооружения и авиация. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан.

В субботу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об успешных переговорах по ситуации в Нагорном Карабахе. Встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России длилась более 10 часов, в результате стороны решили объявить режим прекращения огня с 12:00 10 октября. Однако перемирие так и не наступило, в этот же день Баку и Ереван сообщили об атаках и провокациях со стороны противника.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.10.20

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