Армения и Азербайджан паразитируют на карабахском конфликте

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха является инструментом внутренней политики для руководителей Армении и Азербайджана. Как считает известный политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, добиться мира в регионе возможно через полную трансформацию этой системы. В комментарии РИА «Новый День» эксперт подчеркнул, что только Россия сможет стать гарантом безопасности Карабаха, независимость которого, по его мнению, пора признать.

Политолог обратил внимание, что за 30 лет армяно-азербайджанский конфликт стал «фундаментом власти в Ереване и в Баку» и инструментом их внутренней политики. «Это, к сожалению, манера поведения обеих сторон в этом конфликте, который давно пора заканчивать, но по разным причинам он продолжается. Поэтому нужно менять принципиальные вещи, подходы. Сами стороны это сделать не в состоянии, поэтому нужны внешние усилия, серьезные международные гарантии. Таким весомым гарантом может быть только Россия», – сказал Мартынов.

Эксперт полагает, что для прекращения конфликта нужно «признать де-факто существующее состоявшееся государство Нагорно-Карабахскую республику». «Причем, признать с условием невозможности аннексии ни одной из конфликтующих сторон при международной гарантии России, например», – пояснил он.

Вместе с тем, как отметил Мартынов, должно произойти освобождение всех оккупированных районов, восстановление логистических и экономических каналов, инфраструктуры, а также возвращение беженцев в свои дома, либо компенсация им ущерба. «Работы на много лет вперед – было бы желание начать строить мирную жизнь... Пока у конфликтующих сторон этого желания не просматриваются – обе они являются заложниками фундамента личной власти и инструментом подмены реальной внутренней политики на войну до последнего солдата», – констатировал политолог.

Кроме этого, эксперт обратил внимание на роль Турции, которая передислоцировала в Азербайджан истребители и организовала присутствие в зоне карабахского конфликта боевиков из ближневосточного региона. «Турция все 30 лет играет роль триггера или шакала из мультика «Маугли», который подзуживал всех. В этот раз заявления более резкие, они пошли немного дальше, чем просто слова: полтора десятка истребителей F-16 было дислоцировано на территорию Азербайджана еще весной. Турецкие спецслужбы решили убить двух зайцев одним выстрелом: утилизировать ненужных им боевиков – террористов подконтрольных им организаций в Сирии, которые теперь не нужны, но которыми сложно управлять, когда нет войны, и внести элемент дестабилизации в конфликт, чтобы продлить его как можно дольше. Они открыли коридоры и пустили их на территорию Азербайджана. Причем, вполне вероятно, что никто не спрашивал разрешение у Алиева или у кого-либо еще с азербайджанской стороны. Это естественным образом привело к эскалации», – пояснил Мартынов.

При этом он выразил уверенность, что Турция формально не может понести ответственность за это около вмешательство. «А что они сделали? По межвоенному соглашению полтора десятка самолетов поставили на стоянку? У них есть договор, они предъявят объяснения. Там, видимо, есть противоречия с обязательствами по НАТО, но наверняка они и на это имеют справку. А то, что «бармалеи» из Сирии пришли – это недоказуемо. Конечно, любой здравомыслящий человек понимает, что без содействия они бы туда не попали, но….» – сказал эксперт.

В то же время, как считает политолог, последние события показывают, что терпение России на исходе. «Сегодняшний разговор Сергея Шойгу (министр обороны РФ) с турецким коллегой, думаю, должен был иметь эффект холодного душа для турок. Шойгу недвусмысленно дал понять, что, если будет продолжаться тактика перемещения «бармалеев» в зону карабахского конфликта, Россия найдет способы не допустить этого. Читайте – «все возможные способы, которые есть в распоряжении министра Шойгу», включая специальные подразделения», – пояснил Мартынов.

При этом эксперт подчеркнул, что речь не идет о вмешательстве в карабахский конфликт. «Речь идет только о террористах – мы уничтожаем их в любой точке мира всеми доступными способами. Ни о каком военном вмешательстве речь не идет, а террористов мы готовы уничтожать», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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